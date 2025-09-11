Furtul cu final neașteptat: 50.000 de lire recuperate, un tânăr arestat și un bărbat din Neamț reținut pentru instigare

Povestea jafului dintr-o locuință din Bacău, reclamat în miez de vară de un bătrân de 66 de ani, a luat o turnură neașteptată. Ce părea la început o spargere clasică s-a transformat într-o anchetă complexă, care a scos la iveală o legătură surprinzătoare între un tânăr de 20 de ani și un bărbat de 42, ambii din județul Neamț.

Totul a început pe 23 iulie, când victima a sesizat polițiștii că persoane necunoscute i-au pătruns în locuință și i-au furat o sumă considerabilă de bani. Firul cercetărilor a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea procurorului de caz. Pas cu pas, anchetatorii au adunat probe, iar la scurt timp l-au identificat pe principalul suspect: un tânăr de 20 de ani, din Neamț.

Pe 22 august, oamenii legii au descins la locuința acestuia, în baza unui mandat de percheziție. Au găsit bunuri, telefoane și bani, iar tânărul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de furt calificat.

Dar povestea nu s-a încheiat aici. Ancheta a continuat și a scos la iveală un detaliu crucial: tânărul nu acționase singur. În spatele lui, polițiștii au descoperit influența unui bărbat de 42 de ani, tot din județul Neamț, care l-ar fi instigat să comită furtul, oferindu-i informații despre victimă și locuința acesteia.

Polițiștii au reușit să recupereze aproximativ 50.000 de lire din suma sustrasă, iar complicele a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău, fiind acuzat de instigare la furt calificat.

Cercetările continuă, iar anchetatorii spun că nu exclud noi surprize în acest dosar care a pornit de la o simplă plângere și s-a transformat într-un caz de amploare.