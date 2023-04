Fotbal/ Liga a IV-a: Etapă amânată din cauza zăpezii

„Zăpada mieilor” a dat peste cap și campionatul județean de fotbal. Astfel, runda de la finalul acestei săptămâni a fost amânată pentru marți, 11 aprilie, ora 18.00, în Seria 1, respectiv miercuri, 12 aprilie, ora 18.00, în Seria 2. Totodată, restanța UZU Dărmănești- Sportul Onești, din etapa a 13-a, care ar fi trebuit să se dispute ieri, a fost reprogramată pentru data de 19 aprilie.

Seria 1

Rezultatele etapei a 12-a : AS Negri- AS Filipești 0-2, Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu 2-1, Gauss Bacău- Flamura Roșie Sascut 9-1, AS Rapid Bacău- Siretu Săucești 0-1. CS Faraoani a stat.

Programul etapei viitoare (marți, 11 aprilie, ora 18.00) : Unirea Bacău- Gauss (teren Green Club/ Baza Nautică, Șerbănești), Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani, Siretu Săucești- AS Negri, AS Filipești- Flamura Roșie Sascut. Rapid Bacău stă.

Clasament : 1) Gauss 31p., 2) AS Filipești 22p., 3) CS Faraoani 20p., 4) Siretu Săucești 17p., 5) AS Negri 15p., 6-7) Viitorul Nicolae Bălcescu și FC Unirea Bacău câte 13p., 8-9) Rapid Bacău și Flamura Roșie Sascut- câte 3p.

Seria 2

Rezultatele etapei a 15-a : CSM Moinești- UZU Dărmănești 4-3, Sportul Onești- Bradul Mânăstirea Cașin 7-0, Voința Oituz- Voința Brătești 5-1, Viitorul Căiuți- AS Măgura Cașin 2-0, AS Bârsănești- CS Dofteana 5-0. Partida Viitorul Curița- Măgura Târgu-Ocna nu s-a disputat deoarece echipa oaspete nu s-a prezentat.

Programul etapei viitoare (miercuri, 12 aprilie, ora 18.00) : Sportul Onești- Voința Brătești, Bradul Mânăstirea Cașin- AS Măgura Cașin, Voința Oituz- Măgura Târgu-Ocna, Viitorul Căiuți- CS Dofteana, Viitorul Curița- UZU Dărmănești, AS Bârsănești- CSM Moinești.

Clasament : 1) Sportul Onești 40p., 2) Viitorul Curița 39p., 3) CSM Moinești 30p., 4) UZU Dărmănești 26p., 5) AS Bârsănești 24p., 6) Voința Oituz 20p., 7-8) CS Dofteana și AS Măgura Cașin- câte 17p., 9) Voința Brătești 14p., 10) Viitorul Căiuți 13p., 11) Bradul Mânăstirea Cașin 11p., 12) Măgura Târgu-Ocna 3p.