Fotbal/ Liga 2: FC Bacău și Marko Juric, la goluri de trei puncte au lipici!

Pentru a doua etapă la rând, băcăuanii câștigă cu 1-0 grație unei reușite semnate de stoperul croat. Așa a fost la Satu Mare, contra ultimei clasate, runda trecută, la fel s-a întâmplat sâmbătă, la Ruși Ciutea, împotriva Dumbrăviței, meci în care gazdele au evoluat în ultima jumătate de oră în inferioritate, ca urmare a eliminării lui Cimbru

FC Bacău luptă, FC Bacău suferă, FC Bacău câștigă. Pentru a doua etapă la rând, „alb-roșii” se impun la limită, cu 1-0, grație unui gol al stoperului venit în această toamnă, din postura de jucător liber de contract, croatul Marko Juric. Așa au stat lucrurile runda precedentă, pe terenul „lanternei roșii”, Olimpia Satu Mare. Și la fel s-a întâmplat sâmbăta aceasta, într-un alt meci de șase puncte, de data aceasta acasă, contra Dumbrăviței.

Iar jocul cu CSC Dumbrăvița, din etapa cu numărul 14 a Ligii 2, a propus din nou un copy-paste. Din fericire, doar parțial. Exact ca în precedenta partidă de pe teren propriu, împotriva Șelimbăriului, Vlad Cimbru a fost eliminat de pe teren, lăsându-și echipa în inferioritate numerică vreme de jumătate de oră.

Atunci au fost două cartonașe galbene, acum a fost un roșu direct, arătat, din câte se pare, destul de ușor. Important este însă că spre deosebire de „atunci”, cu Șelimbărul, când FC Bacău s-a întrecut în gafe de tot felul, „acum”, cu Dumbrăvița, reduta „alb-roșie” (căruia, pe lângă mai vechiul accidentat Albu, i-au lipsit alți doi oameni-cheie: Mitrică și Cîrstean), a rezistat. Apărând cu succes golul de 1-0 înscris de Juric în minutul 25.

Un gol venit ca urmare a unui carambol, declanșat de șutul lui Coajă, și finalizat, ca și la Satu Mare, de reluarea, dintr-un careu aglomerat, a unicului stranier din lotul Bacăului.

Deși în superioritate numerică, CSC Dumbrăvița și-a arătat limitele atât în faza de creație, cât și în cea de finalizare, tot ceea ce au reușit mai periculos oaspeții fiind trasorul în transversală al lui Ciurescu în min. 90, care a reamintit celor 150 de spectatori ce au îndurat frigul în tribunele de la Ruși-Ciutea de faza din debutul întâlnirii, atunci când Anton s-a salvat (tot cu ajutorul transversalei) la lovitura de cap expediată de Gondiu.

Dar, pe lângă limitele evidente ale bănățenilor, merită remarcat spiritul de sacrificiu și puterea de luptă a gazdelor, cu un plus pentru internaționalul U18, Daniele Luncașu. La urma-urmei, chiar și în inferioritate numerică, băcăuanii au trecut în două rânduri pe lângă golul de 2-0, R. Ciobanu ratând întâlnirea cu balonul centrat excelent de Coajă în min. 73, iar Diego Burlacu șutând, din poziție bună, în forță, dar în plasa laterală în min.90.

Așadar, FC Bacău luptă, FC Bacău suferă și, ce e mai important decât toate, FC Bacău câștigă. Din nou cu 1-0, din nou prin Juric, cel cu lipici la goluri de trei puncte. Să fie așa și la Câmpulung, etapa viitoare, că nu se supără nimeni!

Nimeni în afara de contracandidatele la retrogradare, care, în bună parte, au luat punct sau puncte etapa aceasta (Olimpia a bătut la Bistrița, Șelimbărul nu a pierdut la Voluntari, iar Dinamo a fost egala Reșiței), demonstrând, o dată în plus, că drumul către permanența în Liga 2 nu-i deloc ușor. Pentru a-l străbate, trebuie să știi și cum să lupți, și cum să suferi, dar, mai presus de toate, cum să câștigi!

FC Bacău : Anton- Bordea (min. 46 Burlacu), Juric, Cimbru, Coajă- Luncașu (min. 90+2 Blaj), Forisz, Chirilă, Aftanache- A. Pavel (min. 90+2 Oasenegre), R. Ciobanu.

Rezultatele înregistrate până acum în etapa 14: Concordia Chiajna- FC Bihor 1-0, Metalul Buzău- Steaua București 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Câmpulung Muscel 3-0, FC Bacău- CSC Dumbrăvița 1-0, Gloria Bistrița- Olimpia Satu-Mare 0-1, FC Voluntari- CSC Șelimbăr 0-0, CS Tunari- ASA Târgu-Mureș 1-2, CS Dinamo București- CSM Reșița 1-1, CSM Slatina- Corvinul Hunedoara 0-1. Duminică, 23 noiembrie, ora 13.30 : CS Afumați- Sepsi Sfântu-Gheorghe. Marți, 25 noiembrie, ora 17.00 : Politehnica Iași- Chindia Târgoviște.

Programul etapei viitoare

Vineri, 28 noiembrie, ora 17.30 : ASA Târgu-Mureș- Concordia Chiajna. Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11.00 : Chindia Târgoviște- CS Tunari, CSC Șelimbăr- CSM Slatina, Olimpia Satu-Mare- FC Voluntari, CSC Dumbrăvița- Gloria Bistrița, AFC Câmpulung Muscel- FC Bacău, Steaua București- Ceahlăul Piatra Neamț. Ora 11.30: FC Bihor- CS Dinamo București. Ora 14.00 : Corvinul Hunedoara- CS Afumați. Duminică, 30 noiembrie, ora 12.30 : CSM Reșița- Metalul Buzău. Luni, 1 decembrie, ora 13.30 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Politehnica Iași.

Clasament Liga 2

1 Corvinul 14 11 3 0 22-7 36p.

2 ASA Târgu-Mureș 14 9 2 3 33-16 29p.

3 Steaua București 14 8 3 3 25-18 27p.

4 Metalul Buzău 14 8 2 4 26-13 26p.

5 CSM Reșița 14 8 2 4 25-15 26p.

6 FC Bihor Oradea 14 8 2 4 25-15 26p.

7 Sepsi Sf. Gh. 13 8 2 3 17-12 26p.

8 FC Voluntari 14 6 6 2 16-11 24p.

9 Concordia 14 7 2 5 24-14 23p.

10 Chindia 13 6 3 4 24-14 21p.

11 Poli Iași 13 6 3 4 14-14 21p.

12 CS Afumați 13 6 2 5 19-16 20p.

13 FC Bacău 14 4 4 6 13-19 16p.

14 Ceahlăul 14 5 3 6 15-23 16p.

15 CSC Șelimbăr 14 3 4 7 15-19 13p.

16 CSM Slatina 14 3 5 7 15-19 13p.

17 CS Dinamo 14 2 6 6 12-19 12p.

18 CSC Dumbrăvița 14 3 3 8 17-26 12p.

19 Gloria Bistrița 14 2 4 8 12-24 10p.

20 CS Tunari 14 1 5 8 8-13 8p.

21 AFC Câmpulung 14 2 2 10 8-33 8p.

22 Olimpia S. Mare 14 2 1 11 11-33 7p.

Dan Sion