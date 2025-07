Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- Politehnica Iași se va juca la Ruși Ciutea

În acest weekend, băcăuanii vor susține primul lor meci din istorie în eșalonul secund, întâlnind, în deplasare, pe CS Afumați. Partida de debut pe teren propriu, programată pe 9 august, în etapa a doua, cu Poli Iași, se va disputa la Ruși Ciutea

FC Bacău se pregătește pentru primul său campionat de ligă secundă, care va porni la drum în acest weekend. În runda inaugurală, „alb-roșii” vor evolua în deplasare, întâlnind pe CS Afumați. În ceea ce privește primul joc de acasă, care va avea loc la finalul săptămânii viitoare, pe 9 august, contra Politehnicii Iași, acesta se va desfășura, mai mult ca sigur, la Ruși Ciutea.

De altfel, baza de la Ruși Ciutea se află în plin proces de extindere și de modernizare la nivelul tribunelor și facilităților, astfel încât până la derby-ul Moldovei cu Poli Iași, arena să se prezinte în condiții optime. Pe lângă baza proprie de la Ruși Ciutea, care a fost omologată pentru partidele din Liga 2, FC Bacău așteaptă undă verde și pentru baza sportivă „Constantin Anghelache” (Letea).

În planul pregătirilor, weekendul trecut, echipa antrenată de Costel Enache a bifat ultimele două partide de verificare. Ambele acasă, pe unul din terenurile de antrenament de la Ruși Ciutea, ambele contra unor grupări de Liga 3 și ambele câștigate cu 5-0. Vineri, 25 iulie, FC Bacău a trecut de CS Gheorgheni prin golurile marcate de Robert Ciobanu, Luca Agapi, Lucas Baban, Daniele Luncașu și Cosmin Popescu, pentru ca sâmbătă, 26 iulie, băcăuanii să aibă câștig de cauză în fața celor de la KSE Târgu-Secuiesc ca urmare a reușitelor semnate de Andrei Pavel (2), Florin Blaj, Cosrin Oasenegre și Marius Ursu. Lotul cu care FC Bacău va aborda primul său sezon de Liga 2 include, ca noutăți, următorii jucători: fundașul Bogdan Forizs (ex Gloria Bistrița), mijlocașii Paul Mitrică (ex FC Argeș) și Florin Blaj (ex CSM Focșani 2007), atacanții Robert Ciobanu (ex Gloria Bistrița) și Andreas Niță (ex- FC Voluntari).

Nu este însă exclus ca și după startul campionatului să mai apară unele achiziții, cu atât mai mult cu cât perioada de transferuri se va încheia abia la începutul lui septembrie. În fine, să notăm și faptul că la capitolul despărțiri figurează numele lui Răzvan Gorovei, al cărui contract cu FC Bacău a fost încheiat intempestiv, dar de comun acord, pe data de 19 iulie.