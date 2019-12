„Fie ca… vocea lor să fie auzită”

E luna decembrie când toți suntem mai buni, mai apropiați de cei în nevoie, de copii săraci și familiile lor, mult mai puțin norocoase. Da, este foarte adevărat că toți oamenii necăjiți, persoanele aflate în dificultate, copiii și tinerii cu orice formă de dizabilitate fizică și/sau psihică sunt susținuți constant de oameni buni, empatici pe tot parcursul anului. În acest sens, SIF Moldova, reprezentată de domnul Director General Claudiu-Liviu Doroș, este mereu alături de Asociația „Totul pentru un surâs”, de data aceasta, printr-un proiect caritabil care susține concret sărbătorile de Crăciun a unor familii greu încercate, cu jucării și dulciuri, haine, produse de curățenie și igienă, alimente de bază și produse specifice sărbătorilor, care în mod normal nu lipsesc de pe mesele noastre și de darurile de sub brad. Cum ar fi să nu poposească niciodată în pragul tău, Moș Crăciun? Și cum ar fi ca el chiar să fie prezent real cu daruri atent împachetate, cu jucării noi, cu haine noi, cu dulciuri atent alese? SIF Moldova, Societate de investiții financiare, prin organizatorul acestui eveniment caritabil, a făcut ca aceste lucruri să se întâmple, să fie reale. De familiile beneficiare, am aflat și dificultățile lor de la Părintele Adam Iulian ce slujește la Parohia Ortodoxă Holt. Astfel, numai în satul Radomirești, se află o familie extrem de necăjită, beneficiază a proiectului, cu șapte copii cu vârste între 2 și 12 ani, care vor fi foarte încântați de darurile Moșului. În satul Fălceasca, locuiesc opt copii în două camere, cu părinții lor, iar în cartierul Șerbănești, se află o familie săracă care are patru copii cu vârste între un an și 7 ani. Da, există mulți copii extrem de săraci, și întotdeauna este nevoie de susținere pe termen îndelungat. În cadrul acestui proiect care s-a desfășurat în zilele 20-22 decembrie, am mers din casă în casă, la familiile beneficiare, cu Părintele Iulian Adam și am adus surâsuri în dar, bucurie, liniște, un pic de normalitate, pentru familii greu încercate.

„Mulțumim pe această cale întregii echipe SIF Moldova pentru susținere, empatie, gânduri bune și respect pentru semenii noștri mai puțin norocoși. Dăruind, eforturile noastre sunt răsplătite înmilionit prin sănătate, liniște și pace sufletească. Să avem cu toții sărbători cu bine, liniștite și bucurie deplină!” Tania-Loredana Diaconu, în calitate de reprezentant al organizatorului evenimentului caritabil, Asociația „ Totul pentru un surâs”