duminică, 7 septembrie 2025
type here...

Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni!

Deșteptarea

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.

 

Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr.23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

 

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

 

În acest sens, atașăm informații actualizate, valabile din data de 08.09.2025, privind:

 

  1. Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)

Categorie

  Tip vehicul

Durata de utilizare

Tarif (euro) (TVA inclus)

A

Autoturisme

1 zi

3,5

10 zile

6,0

30 de zile

9,5

60 de zile

15,0

12 luni

50,0

B

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

1 zi

10,0

10 zile

13,5

30 de zile

21,5

60 de zile

34,0

12 luni

114,0

C

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

1 zi

7,5

7 zile

19,0

30 de zile

38,0

12 luni

380,0

D

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

1 zi

13,0

7 zile

33,0

30 de zile

66,5

12 luni

665,0

E

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

17,0

7 zile

42,5

30 de zile

85,5

12 luni

855,0

F

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

28,5

7 zile

71,0

30 de zile

142,5

12 luni

1.425,0

G

Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7,5

7 zile

19,0

30 de zile

38,0

12 luni

380,0

H

Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

13,0

7 zile

33,0

30 de zile

66,5

12 luni

665,0

 

  Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

 

2. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

Nr. crt.

  Categorie vehicul rutier

Tarif – lei (cu TVA inclus)

Nr. de treceri

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  19,00

1

  38,00

2

  304,00

20

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  69,00

1

  137,00

2

 1.195,00

20

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  94,00

1

  187,00

2

  1.628,00

20

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  133,00

1

  266,00

2

  2.315,00

20

 

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil

 

 

Tip vehicul

Cuantumul amenzii contravenționale (lei)

 minim

maxim

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

190

380

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

 b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

690

1.380

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

940

1.880

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1.330

2.660

 

 

 

3. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii

Nrcrt

  Categorie vehicul rutier

Tarif-lei

(cu TVA inclus)

Nr.de treceri

Valabilitate

1.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

 16,00

1

 o trecere

 257,00

20

 până la 31 decembrie

 0,00

nelimitat

 23 decembrie

  0,00

nelimitat

6 luni calendarisice pentru riverani

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  16,00

1

  o trecere

  257,00

20

 până la 31 decembrie

 

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

  38,00

1

 o trecere

  662,00

20

 până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  38,00

1

 o trecere

  662,00

20

 până la 31 decembrie

3.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

  63,00

1

o trecere

  1.095,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  63,00

1

o trecere

  1.095,00

20

până la 31 decembrie

4.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  94,00

1

o trecere

  1.628,00

20

până la 31 decembrie

 

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.