Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni!

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.

Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr.23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

În acest sens, atașăm informații actualizate, valabile din data de 08.09.2025, privind:

1. Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)

Categorie Tip vehicul Durata de utilizare Tarif (euro) (TVA inclus) A Autoturisme 1 zi 3,5 10 zile 6,0 30 de zile 9,5 60 de zile 15,0 12 luni 50,0 B Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone 1 zi 10,0 10 zile 13,5 30 de zile 21,5 60 de zile 34,0 12 luni 114,0 C Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone 1 zi 7,5 7 zile 19,0 30 de zile 38,0 12 luni 380,0 D Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone 1 zi 13,0 7 zile 33,0 30 de zile 66,5 12 luni 665,0 E Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 17,0 7 zile 42,5 30 de zile 85,5 12 luni 855,0 F Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 28,5 7 zile 71,0 30 de zile 142,5 12 luni 1.425,0 G Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7,5 7 zile 19,0 30 de zile 38,0 12 luni 380,0 H Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 13,0 7 zile 33,0 30 de zile 66,5 12 luni 665,0

Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

2. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

Nr. crt. Categorie vehicul rutier Tarif – lei (cu TVA inclus) Nr. de treceri 1 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 19,00 1 38,00 2 304,00 20 2 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 69,00 1 137,00 2 1.195,00 20 3 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 94,00 1 187,00 2 1.628,00 20 4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 133,00 1 266,00 2 2.315,00 20

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil

Tip vehicul Cuantumul amenzii contravenționale (lei) minim maxim 1 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 190 380 2 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 690 1.380 3 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 940 1.880 4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 1.330 2.660

3. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii

Nrcrt Categorie vehicul rutier Tarif-lei (cu TVA inclus) Nr.de treceri Valabilitate 1. a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme 16,00 1 o trecere 257,00 20 până la 31 decembrie 0,00 nelimitat 23 decembrie 0,00 nelimitat 6 luni calendarisice pentru riverani b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 16,00 1 o trecere 257,00 20 până la 31 decembrie 2 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 38,00 1 o trecere 662,00 20 până la 31 decembrie b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 38,00 1 o trecere 662,00 20 până la 31 decembrie 3. a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 63,00 1 o trecere 1.095,00 20 până la 31 decembrie b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 63,00 1 o trecere 1.095,00 20 până la 31 decembrie 4. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 94,00 1 o trecere 1.628,00 20 până la 31 decembrie