Elev băcăuan, premiat la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată 2025

Jicu Alexandru Ioan, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, a obținut Grand Award la International Applied Chemistry Olympiad 2025, desfășurată recent.

Tânărul a fost distins la Categoria Case C, fiind răsplătit cu un premiu în valoare de 6.000.000 IDR pentru performanța sa remarcabilă.

IDR este rupia indoneziană (Indonesian Rupiah), moneda oficială a Indoneziei. 6.000.000 IDR ≈ 1.400 RON (aproximativ)

Succesul său aduce o nouă recunoaștere internațională pentru școala băcăuană și pentru România, confirmând nivelul ridicat de pregătire al elevilor români în domeniul științelor.

Felicitări lui Alexandru pentru această realizare deosebită și mult succes în continuare!