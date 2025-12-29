Drumul Expres Suceava–Siret intră în etapa de licitație. Proiect strategic finanțat prin programul SAFE

Infrastructura rutieră din nordul României face un nou pas important spre modernizare. Cristian Pistol a anunțat că a fost transmisă către ANAP, pentru validare, documentația necesară lansării licitației pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava–Siret, un proiect strategic menit să conecteze Bucovina la rețeaua de drumuri de mare viteză.

Drumul expres va avea o lungime totală de aproximativ 43 de kilometri și va fi realizat în două loturi:

Lotul 1: Suceava – Dărmănești , cu o lungime de 18,6 km

Lotul 2: Dărmănești – Bălcăuți, cu o lungime de 24,45 km

Contractele vor fi finanțate prin programul SAFE (Security Action for Europe), un mecanism european destinat proiectelor de infrastructură cu utilitate duală, civilă și militară, care contribuie la consolidarea securității pe flancul estic al Uniunii Europene și la întărirea industriei europene de apărare.

Pe traseul viitorului drum expres sunt prevăzute investiții majore de infrastructură, inclusiv:

4 noduri rutiere : Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2–DN2P), Rădăuți (DN2–DN2H) și Siret Sud (DN2);

57 de poduri, pasaje și viaducte ;

parcări de scurtă durată și spații de servicii moderne, fiecare dotată cu 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

După validarea documentației de atribuire de către ANAP, va fi publicat Anunțul de Participare în SEAP, urmând să fie anunțat și termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

Potrivit declarației lui Cristian Pistol, realizarea Drumului Expres Suceava–Siret va oferi nordului României o nouă perspectivă de dezvoltare economică și va crea un coridor logistic esențial, cu impact major asupra mobilității, siguranței și conectivității regionale.