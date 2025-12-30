Dorinel Umbrărescu preia activele ArcelorMittal Hunedoara într-o tranzacţie de 12,5 milioane de euro

Dorinel Umbrărescu, cel mai puternic antreprenor din construcţii de pe piaţa locală, a semnat un acord de principiu pentru preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacţie evaluată la 12,5 milioane de euro plus TVA, potrivit informaţiilor publicate de Ziarul Financiar şi raportărilor transmise Bursei de Valori Bucureşti.

ArcelorMittal Hunedoara, companie care a oprit definitiv producţia, a încheiat un acord cu UMB Steel S.R.L. din Bucureşti, parte a UMB Grup controlat de Dorinel Umbrărescu, privind vânzarea tuturor activelor sale şi transferul anumitor datorii aferente, inclusiv obligaţii de mediu. Tranzacţia este în linie cu valoarea de piaţă a companiei, care are o capitalizare bursieră de aproximativ 70 milioane de lei la BVB.

Consiliul de Administraţie al ArcelorMittal Hunedoara a aprobat vânzarea tuturor activelor corporale deţinute în proprietate, respectiv echipamentele de producţie şi instalaţiile industriale, materialele şi stocurile, terenurile şi clădirile din amplasamentul industrial, precum şi terenurile aflate în afara acestuia. Preţul total al tranzacţiei este de 12,5 milioane de euro plus TVA.

„Finalizarea tranzacţiei rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor definitive, aprobarea adunării generale a acţionarilor, obţinerea autorizaţiilor de reglementare şi îndeplinirea formalităţilor de mediu necesare”, au precizat oficialii ArcelorMittal Hunedoara. Vânzarea vine în contextul opririi permanente a activităţilor de producţie, decizie aprobată de acţionari în 17 octombrie 2025.

Combinatul din Hunedoara, care în 2024 a raportat afaceri de 511 milioane de lei şi avea 477 de angajaţi, a fost nevoit să îşi închidă definitiv activitatea din cauza condiţiilor dificile de piaţă, generate de preţurile ridicate la energie şi de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene. Judeţul Hunedoara, puternic dependent de industria grea, ar putea resimţi efecte semnificative asupra pieţei muncii şi lanţului de furnizori locali.

Dorinel Umbrărescu, proprietarul companiilor Spedition UMB, SA&PE Construct şi Tehnostrade, a mai făcut un pas similar în 2024, când a cumpărat combinatul Oţelul Roşu din Caraş-Severin, într-o tranzacţie estimată la circa 12 milioane de euro, pentru a produce componente metalice necesare proiectelor sale de construcţii. De asemenea, antreprenorul şi-a manifestat interesul şi pentru preluarea activelor Liberty Galaţi, aflat într-o situaţie critică.