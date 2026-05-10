Criza deșeurilor din Onești: zeci de tone de gunoi, ridicate manual de angajații Salubrității

Angajații Secției Salubritate din cadrul Primăriei Onești au continuat și sâmbătă acțiunile de colectare a deșeurilor, în contextul crizei generate de lipsa unui operator de salubritate contractat de ADIS Bacău.

Laurențiu Neghină, purtătorul de cuvânt al Primăriei, a transmis că, deși este zi liberă pentru majoritatea personalului, muncitorii au revenit pe teren pentru a limita efectele acumulării de gunoi menajer în oraș.

Potrivit acestuia, numai în cursul zilei de vineri au fost ridicate 19 remorci cu deșeuri, însumând aproximativ 32 de tone de gunoi menajer, încărcat manual.

„Se depune un efort uriaș, greu de explicat în câteva cuvinte”, a declarat Laurențiu Neghină, subliniind condițiile dificile în care lucrează angajații implicați în operațiunile de salubrizare.

Situația a apărut după ce ADIS nu a reușit contractarea unui operator de salubritate, iar în data de 2 mai Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a instituit starea de alertă în 65 de localități din județul Bacău, inclusiv în municipiul Onești.

Administrația locală susține că a căutat permanent soluții pentru limitarea efectelor crizei, iar începând de luni activitatea de colectare ar urma să fie parțial simplificată, după achiziționarea a două autospeciale pentru colectarea deșeurilor.