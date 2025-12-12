Creștere a infecțiilor respiratorii în județul Bacău. Opt cazuri noi de gripă în ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația actualizată a infecțiilor respiratorii acute (I.A.C.R.S.), pneumoniilor și bronhopneumoniilor pentru perioada 1–7 decembrie 2025. Conform raportării, în județ au fost înregistrate 1.716 cazuri de infecții respiratorii, dintre care 48 au necesitat internare.

La categoria pneumonii și bronhopneumonii au fost raportate 225 de cazuri, cu 73 de internări, cele mai afectate grupe de vârstă fiind copiii între 1 și 14 ani, precum și persoanele de peste 65 de ani.

În ceea ce privește gripa, în săptămâna 30.11–11.12.2025 s-au înregistrat opt cazuri noi de gripă tip A, numărul total de la începutul sezonului ajungând la 25 de cazuri. Distribuția pe grupe de vârstă este următoarea:

0–1 an: 4 cazuri

2–4 ani: 3 cazuri

5–14 ani: 6 cazuri

15–49 ani: 7 cazuri

50–64 ani: 3 cazuri

peste 65 de ani: 2 cazuri

Autoritățile sanitare reamintesc că, din 1 septembrie 2025 și până în prezent, medicii de familie au administrat 34.437 de doze de vaccin gripal persoanelor eligibile.

DSP Bacău recomandă populației să respecte măsurile de prevenție: evitarea aglomerațiilor, igiena riguroasă a mâinilor, izolarea la domiciliu în cazul simptomelor respiratorii și prezentarea la medic pentru evaluare. Vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de protecție, iar vaccinul se eliberează gratuit prin farmacii, pe bază de prescripție medicală.