Crăciunul „pe vechi” la Slănic-Moldova: tradiție, zăpadă și siguranță pe munte

Străzile și potecile montane din stațiune s-au umplut de oameni care au venit să petreacă Crăciunul „pe vechi”. Obiceiurile și datinile au adus zâmbete și voie bună, iar aerul rece al iernii s-a amestecat cu mirosul de turtă dulce și scorțișoară.

Iarna însă aduce cu ea și provocări: pe traseele montane se aventurează atât turiști experimentați, cât și cei aflați la primele întâlniri cu muntele. Cei din urmă sunt mai expuși riscurilor, iar în acest context Postul de Jandarmi Montan Slănic‑Moldova își intensifică activitatea de prevenție și siguranță.

Pe întreaga durată a sezonului rece, jandarmii desfășoară acțiuni constante de informare și prevenire: distribuie materiale informative, poartă discuții cu turiștii despre comportamentul responsabil pe trasee și măsuri de protecție împotriva faptelor antisociale, explică modul corect de a reacționa în caz de întâlnire cu animale sălbatice și instruiesc vizitatorii când să solicite ajutor specializat.

Astăzi, prezența echipajelor la evenimentul dedicat Crăciunului pe rit vechi a fost mai vizibilă ca niciodată. Jandarmii au explicat publicului importanța respectării munților și a siguranței personale, subliniind că rolul lor nu se limitează la intervenții în situații de urgență, ci include și prevenția și educația turistică.

Pentru ca vizitatorii să se bucure în siguranță de iarna de la Slănic-Moldova, jandarmii montani recomandă:

Nu vă apropiați de animale sălbatice , nu le hrăniți și nu încercați să le fotografiați de aproape;

Circulați doar pe traseele marcate și urmați cu atenție marcajele;

Nu deteriorați sau nu îndepărtați semnele de orientare turistică ;

Păstrați curățenia pe trasee și în punctele de belvedere , nu abandonați resturi menajere;

Documentați‑vă înainte de plecare : alegeți un itinerariu adecvat, verificați gradul de dificultate, starea vremii și condițiile locale;

Echipamentul este esențial : îmbrăcăminte și încălțăminte potrivită, lanternă, rucsac aprovizionat și trusă de prim‑ajutor; evitați traseele riscante în singurătate;

În caz de dificultate, solicitați sprijinul jandarmilor sau sunați imediat la 112.

„Fiți responsabili, respectați muntele și aveți grijă unul de celălalt”, transmit jandarmii. „Doar așa ne putem bucura în siguranță de frumusețea iernii și de tradițiile noastre, fără incidente nedorite.”

În acest Crăciun pe vechi, Slănic-Moldova a combinat tradiția cu vigilența, iar turiștii au plecat acasă cu amintiri de neuitat – dar și cu sfaturi prețioase pentru a reveni în siguranță pe potecile albite de zăpadă.