Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea2 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Acțiune ROADPOL în județul Bacău. Șofer surprins cu 124 km/h în localitatea SascutSfântul Voievod Ștefan cel Mare, cinstit pe 2 iulie. Domnitorul care a transformat credința în temelie a unei epoci📢ANGAJĂM MONTATOR TÂMPLĂRIE PVC ȘI ALUMINIUControalele în centrele pentru vârstnici din județul Bacău s-au încheiat. Aproape toate unitățile verificate au fost sancționateAlexandru Voievod – fiul dăruit Bacăului de către Ștefan cel Mare și SfântCybernet Autocenter, alături de tenisul băcăuanInformare publică: Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi din orașul Onești!Construcțiile ridicate ilegal pe terenuri agricole ar putea fi legalizate, dar cu o taxă de cinci ori mai mareCând ordinul de protecție devine imposibil de respectat. O problemă pe care legea o ignorăAnaliză: Europa crește tot mai puține animale. Ce spune declinul efectivelor despre viitorul agriculturii?