Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații în mai multe județe ale țării

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza pentru următoarele 48 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Cod Portocaliu de inundații, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00.

🟠 Cod Portocaliu

În acest interval sunt vizate sectoare de râuri din județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde se pot înregistra fenomene hidrologice periculoase.

🟡 Cod Galben

Totodată, este în vigoare Codul Galben de inundații în intervalul 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, pe râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Covasna, Suceava, Neamț și Harghita.

‼️ Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe cursurile de apă, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

❗ Recomandări pentru populație

Autoritățile solicită populației din județele vizate să manifeste prudență sporită, să evite deplasările și activitățile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri și să respecte indicațiile autorităților locale.

De asemenea, se recomandă protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundații și pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situația o va impune.

Situația este monitorizată permanent de Apele Române, prin administrațiile bazinale (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș–Vedea, Buzău–Ialomița și Siret).

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, autoritățile vor reveni cu actualizări ale prognozei hidrologice și cu eventuale măsuri suplimentare.