Hidrologii au instituit cod galben de inundații pe mai multe râuri din spațiul hidrografic Siret, avertizarea fiind valabilă în intervalul 28 martie 2026, ora 09:00 – 29 martie 2026, ora 12:00, potrivit anunțului transmis de Administrația Bazinală de Apă Siret.

Conform specialiștilor, sunt vizate creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, pe mai multe cursuri de apă.

Avertizarea hidrologică vizează următoarele bazine hidrografice:

Râmnicu Sărat – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Buzău și Vrancea ;

– bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele și ; Putna – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Vrancea ;

– bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul ; Trotuș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Harghita , Bacău , Neamț , Covasna și Vrancea ;

– bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele , , , și ; Bistrița – pe afluenții aferenți sectorului aval de stația hidrometrică Frumosu, în județele Neamț , Harghita și Bacău .

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția fenomenelor hidrologice și să respecte eventualele recomandări transmise de autorități.