Claudiu Târziu a lansat filiala ACT la Bacău: „Suntem pe un drum luminat de credința în destinul neamului românesc”

Orașul natal al președintelui partidului ACT, Claudiu Târziu, a găzduit astăzi lansarea oficială a noii filiale județene, într-un eveniment marcat de emoție, revederi neașteptate și discursuri centrate pe ideea unui „nou început” pentru România. Sala s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de susținători veniți să-l asculte pe liderul formațiunii.

Târziu a vorbit despre „momente de mare bucurie” trăite la Bacău și despre energia pozitivă primită din partea celor prezenți. Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei, a mărturisit acesta, a fost revederea cu jurnalistul Viorel Roman, „un vechi prieten și un reper al presei de calitate”, alături de care a împărțit „ani frumoși de redacție”. Fotografia primită din acea perioadă l-a „copleșit”, a spus el, subliniind că întâlnirea a fost „ca o gură de oxigen” într-o luptă politică deseori dificilă.

În fața publicului, liderul ACT a prezentat direcțiile și soluțiile promovate de partid, insistând asupra necesității unei reformări profunde a statului. Târziu a afirmat că România trebuie eliberată „din captivitatea mafiei transpartinice și transnaționale”, iar acest demers începe cu o schimbare de mentalitate și cu formarea unei noi generații politice.

„Rolul tinerilor este esențial, dar ei trebuie să cunoască adevăratele valori”, a declarat președintele ACT, avertizând asupra „războiului cultural și ideologic tot mai amenințător” din societatea actuală. El a subliniat că acțiunile de azi sunt dedicate generației de mâine, însă o nouă clasă politică nu poate apărea „dacă nu își înțelege rostul”.

În discursul său, Târziu a reiterat încrederea în misiunea partidului și în idealul unei Românii puternice, „așa cum a mai fost cândva”. A anunțat totodată că seria de întâlniri cu susținătorii va continua: „Astăzi a fost Bacău, mâine Buzău”, a spus acesta, precizând că ACT merge pe „un drum deschis de înaintașii noștri, luminat de credința puternică în destinul neamului românesc”.

Evenimentul de la Bacău marchează unul dintre cele mai importante momente ale extinderii naționale a formațiunii politice, iar reacția publicului arată că ACT încearcă să își consolideze prezența în teritoriu pe fondul unui mesaj de reconstrucție și mobilizare civică.