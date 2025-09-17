miercuri, 17 septembrie 2025
Centenar ATENEU în Bacău

Miercuri, 17 septembrie 2025, publicul băcăuan a participat la colocviul dedicat revistei ATENEU, moderat de Carmen Mihalache, și a asistat la lansarea medaliei aniversare Centenar ATENEU, alături de redactorii și colaboratorii revistei.

