Câștigătorul concursului “Apium Food”, la picnic cu premiul

Timp de aproape o lună, cititorii ziarului Deșteptarea au putut participa la un concurs plin de…gust bun. Partenerul nostru, Apium Food a oferit un premiu generos, un coș plin cu tot ce trebuie pentru picnicul de 1 Mai.

Câteva sute de băcăuani au vizitat profilul de facebook și au dat like la pagina Apium Food după care au comentat cu „merg la picnic cu Apium Food și Deșteptarea” pe contul de facebook al publicației noastre. După tragerea la sorți, norocul i-a surâs Ramonei Lăzărică.

„La început, când am primit mesaj că sunt câștigătoare, am crezut că e o glumă. Asta poate și pentru că eu nu am câștigat niciodată un premiu. A fost o surpriză foarte plăcută. Coșul e plin cu de toate și aș fi putut să hrănesc tot Bacăul… Glumesc! Iar calitatea este maximă, se vede și se simte în miros. Acum m-am convins. Sunt serioși cei de la Deșteptarea! Mulțumim mult”, a spus Ramona Lăzărică în momentul ridicării premiului.

Deșteptarea și Apium Food nu sunt la prima colaborare de acest gen iar parteneriatele vor continua în dorința de a aduce un strop de bucurie în viața băcăuanilor. Publicația noastră va veni și cu alte provocări și premii dintre cele mai interesante. Citește-ne și vei câștiga!