Bacăul se construiește prin oameni, proiecte și valori

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, este crezul pe care l-am rostit în urmă cu un an, la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Bacău.

Din prima clipă am știut că acest jurământ nu este doar o formulă solemnă, ci o promisiune de conștiință. O promisiune de a-mi pune priceperea, puterea și întreaga responsabilitate în slujba oamenilor, în fiecare zi, cu bună-credință, respect pentru lege și loialitate față de comunitatea pe care o reprezint.

Dacă, în acest prim an de mandat, mi-am respectat promisiunea, dumneavoastră, cetățenii județului Bacău, sunteți cei care puteți judeca. Vă invit să parcurgem împreună reperele esențiale și faptele care au marcat activitatea Consiliului Județean Bacău în anul 2025”.

Un an de fapte pentru județul Bacău

„Susținerea investițiilor în sistemul public de sănătate băcăuan a fost o obligație corect înțeleasă și asumată de toți președinții Consiliului Județean Bacău, începând cu președintele Dragoș Benea și continuând cu următorii președinți ai C.J. Bacău.

Sănătatea rămâne în centrul priorităților, cu accent deosebit pus pe creșterea nivelului de respect acordat pacientului, pe îmbunătățirea condițiilor de spitalizare și creșterea calității actului medical.

Investițiile realizate la Spitalul Județean de Urgență Bacău au vizat nu doar infrastructura și aparatura modernă, ci și crearea unui mediu în care profesionalismul, responsabilitatea și empatia față de pacient devin norme, iar accesul la servicii medicale sigure și eficiente reprezintă un angajament constant față de comunitate”.

Pavilionul Pediatrie – Chirurgie Pediatrică, finalizat și redeschis

În primăvara anului 2025, Consiliul Județean Bacău a dus la bun sfârșit un amplu proiect de modernizare, reabilitare și dotare a Pavilionului de Pediatrie și Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Investiția, în valoare de aproape 13 milioane de euro, a vizat consolidarea clădirii, extinderea blocului operator, modernizarea secției ATI și amenajarea unor spații adaptate nevoilor copiilor, fiind realizată din fonduri proprii ale CJ Bacău și finanțare europeană.

Laboratorul de Microbiologie Medicală – infrastructură modernă pentru diagnostic rapid

În toamna anului 2025, Spitalul Județean de Urgență Bacău a beneficiat de finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura medicală de laborator: reabilitarea, modernizarea și dotarea Laboratorului de Microbiologie Medicală. Proiectul, cu o valoare de peste 16,9 milioane de lei, a fost finanțat prin fonduri europene PNRR, completate din bugetul județean, iar noile dotări asigură un nivel tehnologic comparabil cu cel al marilor centre medicale europene, facilitând un diagnostic rapid și precis al infecțiilor.

Neonatologia SJU Bacău – standarde internaționale pentru pacienții critici

La finalul anului 2025, Consiliul Județean Bacău a finalizat proiectul de modernizare, extindere și dotare a Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Realizată prin finanțare PNRR, investiția creează condiții medicale moderne pentru îngrijirea nou-născuților prematuri și a pacienților neonatali aflați în stare critică, cu un impact direct asupra creșterii șanselor la viață ale celor mai vulnerabili pacienți.

Pavilionul Municipal va fi finalizat și integrat în Spitalul Județean de Urgență Bacău

Consiliul Județean Bacău a făcut, în acest an, un pas decisiv în modernizarea infrastructurii medicale din județ prin demararea efectivă a implementării proiectului „Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău”.

După două serii de proceduri de achiziție publică eșuate, a treia procedură a fost finalizată, iar în data de 8 iulie 2025 a fost semnat contractul de proiectare și execuție, cu o valoare totală de aproape 150 de milioane lei, fără TVA.

Durata de realizare a investiției este de 16 luni, perioadă care include atât etapele de proiectare, cât și execuția lucrărilor, însă având în vedere transferul finanțării de pe PNRR pe Programul de Sănătate (coordonat de MIPE), termenele indicate pot suferi ajustări.

Ordinul de începere a serviciilor de proiectare a fost emis, acestea fiind demarate în data de 23 iulie 2025. Documentația DTAC pentru obținerea autorizației de construire a fost depusă la Primăria Municipiului Bacău în data de 13 noiembrie 2025, iar pe 28 noiembrie 2025 au fost transmise către constructor solicitările autorității locale, inclusiv cele privind întocmirea documentației necesare obținerii avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Infrastructura rutieră – investiții majore pentru conectivitatea județului Bacău

„În 2025, la nivelul Consiliului Județean Bacău, am susținut și urmărit cu responsabilitate investiții majore în infrastructura rutieră, în valoare de aproximativ 162 de milioane de lei. Sunt proiecte care înseamnă peste 60 de kilometri de drumuri județene și comunale modernizate, finanțările provenind preponderent din programe naționale și buget propriu”.

Modernizarea infrastructurii rutiere a rămas una dintre prioritățile majore ale Consiliului Județean Bacău, ca răspuns direct la nevoia de siguranță, mobilitate și o mai bună conectare între comunități. Anul 2025 a marcat o accelerare semnificativă a investițiilor în acest domeniu, administrația județeană reușind să recupereze întârzieri acumulate în anii anteriori și să ducă mai departe proiecte așteptate de mult timp de locuitori.

Cu o abordare axată pe echilibru teritorial și acces egal la infrastructură modernă, Consiliul Județean Bacău a atras finanțări din Programul Național „Anghel Saligny”, completate de alocări din bugetul local, pentru inițierea și contractarea unor lucrări ample pe numeroase tronsoane de drumuri județene și comunale. Toate proiectele au fost asumate cu termene clare de execuție și responsabilități bine definite.

Printre cele mai importante investiții se numără modernizarea DJ 243 B pe tronsonul Parincea (1,3 km), reabilitarea și modernizarea DJ 241 C Roșiori (3,8 km), DJ 241 A Roșiori (5,4 km), DJ 159 Dămienești (5,3 km), precum și modernizarea DJ 207F pe tronsoanele Pădureni – Ilieși – Gura Văii (5 km) și Săucești (3,2 km). De asemenea, au fost demarate lucrări pe DJ 252B Gioseni – Pâncești, pe o lungime de 11,4 km, și intervenții de consolidare pe DJ 117 Berzunți.

Investițiile au vizat și drumuri de interes local și comunal, cu impact direct asupra mobilității rurale: modernizarea drumurilor locale din comuna Răchitoasa (6 km), reabilitarea drumului comunal DC 137 și a podului peste râul Trotuș din comuna Palanca (9 km), modernizarea drumurilor și construirea unei punți auto și pietonale peste râul Tazlău în comuna Sănduleni (2,1 km), precum și modernizarea drumurilor locale și consolidarea unui pod în comuna Orbeni (1,8 km). Un proiect deosebit de important pentru traficul urban și regional este modernizarea Căii Adjudului (DN 11A) din municipiul Onești, pe o lungime de 4,7 km.

În teren, lucrările au presupus refacerea completă a structurilor rutiere, construirea și înlocuirea podețelor, realizarea de consolidări, amenajarea drumurilor laterale și introducerea unor elemente moderne de siguranță a circulației. Șantierele au fost monitorizate constant, inclusiv prin implicarea diriginților de șantier – angajați ai Consiliului Județean Bacău – pentru a asigura respectarea standardelor de calitate și a termenelor asumate.

În paralel, prin grija compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău, au fost întreprinse măsuri pentru menținerea unei stări corespunzătoare de viabilitate a rețelei de drumuri județene. Astfel, în anul 2025 au fost realizate lucrări de întreținere și reparații curente, printre care așternerea de covoare asfaltice pe aproximativ 5 km, refacerea șanțurilor și a acostamentelor, precum și aplicarea de marcaje și montarea de indicatoare rutiere, valoarea totală a acestor intervenții ridicându-se la 19 milioane de lei.

Rezultatul acestor eforturi este conturarea unui proces coerent și susținut de modernizare a rețelei rutiere a județului Bacău, cu efecte deja vizibile asupra mobilității, siguranței în trafic și atractivității economice a zonelor deservite. Administrația județeană transmite că investițiile în infrastructura rutieră vor continua, ca pilon esențial al dezvoltării durabile și al creșterii calității vieții pentru toți locuitorii județului.

Proiecte în implementare – investiții pentru viitorul comunității

„Educația, cultura și tranziția verde sunt angajamente asumate, față de oameni și față de viitor. Prin proiectele pe care le avem în implementare, investim peste 61 de milioane de lei, în mare parte din fonduri europene, pentru șanse egale la resurse moderne, o viață mai bună și o dezvoltare durabilă a comunității noastre băcăuane”.

Parc fotovoltaic pentru energie verde și costuri reduse

Consiliul Județean Bacău implementează un proiect de construire a unui parc fotovoltaic de 2,31 MW, în comuna Săucești, finanțat din Fondul pentru Modernizare. Investiția, în valoare de 12,54 milioane de lei, va asigura energie verde pentru instituțiile subordonate CJ Bacău și va contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu peste 1.800 de tone anual. Proiectul sprijină tranziția energetică și eficientizarea cheltuielilor publice.

Biblioteci transformate în hub-uri de competențe digitale

Un alt proiect aflat în implementare vizează transformarea bibliotecilor din județul Bacău în centre de dezvoltare a competențelor digitale. Finanțat prin PNRR – Componenta C7, proiectul, în valoare totală de 11,65 milioane de lei, prevede renovarea și dotarea a 12 biblioteci care vor deveni hub-uri digitale, echiparea a 37 de biblioteci cu tehnologie IT și formarea a 2.695 de cetățeni în competențe digitale de bază. Investiția contribuie la reducerea decalajelor digitale și la crearea unor comunități mai incluzive.

Comunități sprijinite prin parteneriate și finanțări în implementare

Prin sport, educație, cultură și proiecte sociale alegem să investim direct în oameni și în puterea comunității noastre. În 2025, am alocat peste 3,5 milioane de lei pentru programe sportive și pentru sectorul nonguvernamental, resurse acordate transparent inițiativelor care susțin sănătatea, incluziunea, solidaritatea și dezvoltarea durabilă a județului Bacău.

Finanțări pentru sport – investiții în sănătate și performanță

În mai 2025, Consiliul Județean Bacău a aprobat, cu unanimitate de voturi, finanțarea mai multor programe sportive, în baza Legii nr. 69/2000. Fondurile au fost direcționate către cluburi și asociații care promovează sportul de performanță, educația prin mișcare și incluziunea socială, de la fotbal și judo, la ciclism, dans sportiv și motorsport. Proiectele susțin atât pregătirea sportivilor, cât și dezvoltarea copiilor și tinerilor, sportul fiind tratat ca instrument de educație și coeziune socială.

Noua Bibliotecă Județeană – 77% grad de execuție

Clădirea fostului Complex Muzeal „Iulian Antonescu”, de pe strada 9 Mai, este transformată în noua Bibliotecă Județeană a Bacăului, printr-un proiect finanțat prin PNRR – Valul Renovării. Investiția, în valoare de aproximativ 37 de milioane de lei, vizează renovarea energetică aprofundată, extinderea clădirii și amenajarea unor spații moderne pentru lectură, studiu și activități culturale. Viitoarea bibliotecă este gândită ca un centru deschis comunității, adaptat nevoilor actuale de educație și socializare.

Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri – parteneriat pentru binele comun

În septembrie 2025, Consiliul Județean Bacău a semnat contracte de finanțare nerambursabilă cu organizații nonguvernamentale, în baza Legii nr. 350/2005. Pentru anul 2025 au fost parafate 25 de contracte, în valoare totală de 1,76 milioane de lei, destinate proiectelor din domeniile educației, culturii, socialului și tineretului. Prin aceste finanțări, autoritatea județeană sprijină inițiative cu impact direct asupra comunităților vulnerabile, tinerilor și beneficiarilor de servicii sociale, în cadrul unui proces transparent și riguros de evaluare și monitorizare.

Athletic Park Bacău, prima investiție de acest tip din România, deschisă comunității

O altă investiție importantă realizată în 2025 este Athletic Park Bacău, primul parc atletic din România, deschis publicului începând cu 10 decembrie. Amplasat în zona cartierului CFR, lângă pasajul subteran, complexul este dedicat atât sportivilor de performanță, cât și publicului larg, punând la dispoziție pistă de atletism, zone pentru sărituri și aruncări, pump-track și terenuri multifuncționale. Proiectul, în valoare de aproximativ 14,5 milioane de euro, promovează mișcarea în aer liber și un stil de viață sănătos pentru comunitatea băcăuană.

Spiritualitate și valori creștine – repere de identitate și coeziune comunitară

„Pe tot parcursul anului, am considerat esențial să susțin dimensiunea spirituală a vieții comunității băcăuane, prin implicarea în evenimente religioase, culturale și educaționale care pun în valoare credința, memoria colectivă și valorile creștine. Momentele de rugăciune, reculegere și comuniune, care au adus împreună mii de credincioși din județ, au reafirmat rolul profund al spiritualității ca reper de echilibru și coeziune în viața publică”.

În 2025, Consiliul Județean Bacău a acordat un sprijin financiar de aproximativ un milion de lei pentru Liceul Catolic, susținând educația confesională ca parte integrantă a formării intelectuale și morale a tinerilor. Totodată, implicarea instituției în sprijinirea organizării Olimpiadei de Religie a reflectat preocuparea pentru cultivarea valorilor morale, a dialogului și a respectului față de tradițiile spirituale.

Participarea la marile sărbători creștine, întâlnirile tinerilor ortodocși și evenimentele educaționale desfășurate în cadrul instituțiilor confesionale a subliniat importanța formării morale și spirituale a noilor generații. Biserica rămâne un spațiu al dialogului, al toleranței și al unității, în care respectul reciproc și responsabilitatea față de comunitate sunt cultivate firesc.

Momente de profundă încărcătură spirituală, în cadrul ceremoniilor religioase solemne

Susținem și cultivăm educația – investiții în oameni și în viitor

Pentru prima dată, în acest an, am introdus finanțarea proiectelor dedicate componentei educaționale în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă acordate în baza Legii nr. 350/2005, extinzând sprijinul către inițiative care contribuie direct la formarea și dezvoltarea tinerilor. Totodată, anul 2025 a consacrat accesul gratuit la cultură în județul Bacău, prin aprobarea, în unanimitate, de către colegii consilieri județeni, a unui proiect care a creat premisele organizării de programe dedicate copiilor și tinerilor și a unor evenimente culturale accesibile întregii comunități. Cultura a devenit astfel, un bun comun, la îndemâna tuturor. Aceste măsuri reflectă convingerea că educația și cultura nu sunt privilegii, ci drepturi fundamentale și investiții esențiale în coeziunea, identitatea și demnitatea comunității noastre.

Consiliul Județean Bacău – partener activ al mediului universitar

Bacăul a găzduit, în 2025, Conferința Internațională Oprotech, eveniment de referință organizat de Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri”. Manifestarea a reunit cadre didactice, cercetători și studenți din țară și din străinătate, într-un dialog dedicat științei și inovației. În cadrul evenimentului, Consiliul Județean Bacău a susținut și vernisajul expoziției foto din proiectul european LEAP-STEP, reafirmând rolul educației și cercetării ca instrumente de responsabilitate socială și dezvoltare durabilă.

Audiențe la Consiliul Județean Bacău – dialog deschis cu cetățenii

În cadrul sesiunilor de audiențe organizate la Consiliul Județean Bacău, cetățeni, reprezentanți ai mediului asociativ și ai sectorului economic au prezentat o gamă diversă de probleme și solicitări. Discuțiile au vizat domenii precum sănătatea, asistența socială și protecția persoanelor vulnerabile, dar și aspecte legate de infrastructură, cultură sau alte servicii publice aflate în responsabilitatea administrației județene. Fiecare solicitare a fost tratată cu responsabilitate și soluționată, în măsura competențelor legale ale Consiliului Județean, cu respect pentru nevoile exprimate de cetățeni. Consiliul Județean Bacău își reconfirmă angajamentul pentru dialog, transparență și identificarea unor soluții concrete, în acord cu nevoile comunității.