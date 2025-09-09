Băcăuanii rămân fără apă caldă între 15 și 17 septembrie

Thermoenergy Group S.A. Bacău anunță sistarea furnizării apei calde de consum pentru toți utilizatorii racordați la punctele termice și modulele termice, în perioada 15 – 17 septembrie 2025.

Măsura este determinată de lucrările de mentenanță planificate, care vizează atât rețeaua de transport, cât și cea de distribuție a agentului termic la nivelul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

„Ne cerem scuze tuturor consumatorilor afectați, pentru disconfortul creat”, se arată în comunicatul semnat de directorul general al companiei, Florin Pavăl.