Pâna la finele anului, Autostrada A7 se va deschide traficului până la Adjud

Vești foarte bune pentru șoferii din Moldova și nu numai: în cursul acestui an, circulația pe autostrada A7 va fi deschisă continuu de la București până la Adjud, prin conexiunea A7 – A3.

Echipa Moldova Vrea Autostradă a efectuat recent o vizită pe șantierul autostrăzii A7, pe sectorul situat la nord de Focșani, iar primele concluzii sunt extrem de încurajatoare. Lucrările avansează într-un ritm susținut, sub coordonarea echipelor UMB, iar condițiile meteo favorabile contribuie decisiv la respectarea graficului de execuție.

Potrivit observațiilor din teren, există premise clare ca traficul să fie deschis chiar în această lună pe sectorul Focșani – Adjudu Vechi, un tronson esențial pentru conectivitatea regiunii Moldovei cu rețeaua națională de autostrăzi.

Deschiderea acestui segment va marca un pas major în dezvoltarea infrastructurii rutiere din estul țării, reducând semnificativ timpii de deplasare, sporind siguranța rutieră și oferind un impuls important economiei regionale.

Autostrada A7 prinde contur, iar Moldova se apropie, în sfârșit, de o legătură rutieră modernă cu restul țării.

