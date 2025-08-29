Autostrada A7 Focșani – Bacău: progrese vizibile pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni (colaj video)

Pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, Lotul 2, între Domnești-Târg și Răcăciuni, lucrările prind contur vizibil. Antreprenorul, Asocierea SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL, a raportat un stadiu fizic de 55%, semn că proiectul avansează conform calendarului.

Pe cei aproape 39 de kilometri de autostradă se lucrează simultan la mai multe fronturi: se ridică structurile de poduri și pasaje, se aștern mixturile asfaltice, se stabilizează stratul de formă, se realizează umpluturile de pământ și balast, se montează geodrenurile și parapetele de siguranță.

Proiectul a început pe 3 mai 2023, cu o durată contractuală de 30 de luni, și are o valoare de 2,485 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene – PNRR. Lotul 2 reprezintă o bucată importantă din tronsonul Focșani – Bacău, menit să lege sudul de nord-estul țării printr-o arteră modernă, sigură și rapidă.

Sursa video: DRDP Iași