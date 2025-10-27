Autostrada A7 Focșani – Bacău, Lot 2: Lucrările ajung la 85% finalizare

Imagini aeriene recente de pe șantierul Autostrăzii A7, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni, arată un progres semnificativ al lucrărilor.

📌 La pasajul de la Domnești-Târg, constructorii pregătesc lucrările de hidroizolație, după ce placa de suprabetonare a fost deja turnată.

📌 În zona Adjud, lucrările sunt într-un stadiu avansat: au fost montate panouri fonoabsorbante, parapet median și sistem de iluminat.

📌 Pe întregul lot, stadiul fizic de execuție a depășit 85%, constructorul fiind activ atât pe structurile mari (poduri, viaducte), cât și în zonele unde se montează parapetul, se aplică marcaje rutiere și se amenajează nodurile rutiere.

Lotul 2 are o lungime de 38,78 km, iar lucrările au început pe 3 mai 2023, cu o durată estimată de 30 de luni. Contractul, în valoare de 2,485 miliarde de lei fără TVA, este finanțat din fonduri europene prin PNRR și este executat de asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL.

Sursa video: DRDP Iași