Aurul sparge praguri istorice: peste 5.000 de dolari uncia. Leul, evoluții mixte față de principalele valute

Prețul gramului de aur a înregistrat o creștere semnificativă luni, 26 ianuarie 2026, potrivit cotațiilor publicate de Banca Națională a României (BNR). Metalul prețios s-a apreciat cu 15,6043 lei, echivalentul unei creșteri de 2,27%, până la 703,3520 lei, de la 687,7477 lei în ședința precedentă.

Pe piețele internaționale, aurul a atins un nou record istoric, depășind pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie. Potrivit Reuters, analiștii anticipează că prețul ar putea urca în cursul acestui an chiar până la 6.000 de dolari uncia, pe fondul accentuării incertitudinilor politice și geopolitice la nivel global.

Prețul spot al aurului a crescut cu 1,5%, ajungând la 5.058,09 dolari uncia în jurul orei 05:44 GMT, după ce anterior fusese consemnat un maxim absolut de 5.092,71 dolari. În paralel, contractele futures pe aur au închis ședința cu un avans de 1,6%, la 5.056 dolari uncia.

Evoluția spectaculoasă vine după un an excepțional pentru metalul prețios: în 2025, cotația aurului a crescut cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979. Tendința ascendentă continuă și în 2026, cu o apreciere de aproximativ 17% înregistrată deja în primele săptămâni ale anului.

Cursul valutar: leul, sub presiune față de euro și franc, mai puternic față de dolar

Pe piața valutară, moneda națională a avut evoluții mixte. Leul s-a depreciat față de euro, moneda unică fiind calculată de BNR la 5,0960 lei, în creștere cu 0,17 bani (0,03%) comparativ cu nivelul anterior de 5,0943 lei.

În raport cu dolarul american, leul s-a apreciat, cursul coborând la 4,2972 lei pentru un dolar, în scădere cu 4,39 bani (-1,01%) față de cotația de vineri, de 4,3411 lei.

În schimb, moneda națională a pierdut teren în fața francului elvețian, care a fost cotat la 5,5322 lei, în creștere cu 4 bani (0,73%) față de nivelul anterior de 5,4922 lei.

Contextul actual, marcat de volatilitate geopolitică și incertitudine economică, continuă să favorizeze activele de refugiu, aurul confirmându-și statutul de plasament preferat în perioadele de tensiune.