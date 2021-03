Stabilită în Statele Unite, unde are o licență în Sănătate Publică la Universitatea din Toledo, atleta de 26 de ani va reprezenta România și CSM Bacău la Campionatul European de sală programat în acest weekend, în Polonia.

20 de ore pentru patru minute și 13 secunde

Peste 10.000 de kilometri. Parcurși din Statele Unite ale Americii până în Europa, pe traseul Toledo-Chicago-Frankfurt-București-Varșovia-Torun, cu un scurt „intermezzo” (două zile) București-Bacău, tur-retur. Peste 10.000 kilometri străbătuți cu mașina și cu avionul, cu trenul și cu autocarul, vreme de vreo 20 de ore, numai și numai pentru a alerga 1.500 metri. Iar dacă-i va alerga în 4 minute și 13 secunde, va fi excelent. O recunoaște „globe-trotter-ul” de circumstanță și sprintera de profesie Petronela Lenuța Simiuc, care va reprezenta România și CSM Bacău la Europenele de atletism în sală pentru seniori care vor avea loc în acest weekend, la Torun, în Polonia. „Nu puteam rata această oportunitate. Faptul că m-am calificat la Europene a reprezentat o mare bucurie. Iar pentru a participa la o competiție de o asemenea importanță, aș fi traversat Oceanul de două ori, nu o dată”, zâmbește Petro, care, oricum, va traversa încă o dată Oceanul. Săptămâna viitoare, când va reveni în Statele Unite, noua sa casă.

Rădăcinile îi sunt aici, viitorul, în America

În fapt, „noua casă” a Petronelei nu-i chiar atât de nouă. Atleta descoperită în urmă cu un deceniu și jumătate de profesorul Costel Păduraru a ajuns în Statele Unite în 2016. Mai exact, în statul Ohio. Aici s-a licențiat în Sănătate publică la Universitatea din Toledo, aici a urmat și cursurile de master în Educare, Promovare și Epidemiologie pe care le va termina în iunie și, mai mult ca sigur, aici va și profesa.

„Inițial, intenționam să mă întorc în România, unde îmi sunt rădăcinile, dar am decis până la urmă să rămân în USA, unde, în viitor, vreau să o aduc și pe mama. Din punct de vedere profesional, imediat cum termin masterul, voi intra în pâine. Nu vreau să pierd timpul. Mi-aș dori să lucrez la CDC, Center of Desease Control”, mărturisește băcăuanca născută pe 27 septembrie 1994.

În paralel, Petronela Simiuc va continua și cu atletismul. Campioană balcanică în 2018, semifinalistă la Mondialele Universitare din 2019, Petro a fost printre performerele Naționalelor NCAA ale Statelor Unite în 2020, când a stablit noul record al Mid-American Conference în proba de o milă: 4:34:59. Apoi a venit pandemia, care a pus sub lacăt totul, inclusiv finala NCAA din New Mexico, dar băcăuanca noastră e descuiată: în vară va semna cu o echipă profesionistă: „Evoluțiile mele bune au făcut să am de unde alege”.

În așteptarea zilei perfecte. La Torun

Până atunci, Petro se pregătește pentru Europenele de la Torun. O adevărată provocare pentru atleta legitimată la CSM Bacău și antrenată de Carmina Vorovenci. „Va fi greu deoarece la mijloc există mai mulți factori posibil-perturbatori”, spune antrenoarea Vorovenci. Atleta îi enumeră: „Va fi greu pentru că nu am mai concurat în sală de cinci ani. Va fi greu și pentru că, pe fondul pandemiei, în ultimul an mi-au lipsit concursurile. Așa cum este greu și pentru că, împreună cu antrenoarea mea, am stabilit un program de pregătire care să-mi permită un vârf de formă undeva spre vară deoarece nu am renunțat la visul de a participa la Tokyo. În plus, în ultima perioadă, în Ohio a fost foarte frig, s-au înregistrat și temperaturi de minus 20 de grade, astfel încât am avut zile la rând în care nu m-am antrenat decât pe bandă. În fine, mai e și oboseala acumulată pe drum, adaptarea cu fusul orar și, bineînțeles, concurența”.

Și totuși… „Și totuși, sunt încrezătoare. Anul trecut, cu rezultatul scos în America în proba de o milă, aș fi fost pe locul patru în Europa la 1500 metri. Prin urmare, dacă prind ziua perfectă la Torun, orice e posibil”.

Mama a aflat de venirea fiicei din… „Deșteptarea”

Petro a sosit în țară vineri seara, iar în cursul după-amiezii de ieri a plecat cu lotul național în Polonia, pentru Europene. Între Toledo și Torun, Petronela a găsit timpul necesar pentru a trage o fugă de două zile acasă, în Bacău. „Nu mai venisem acasă de doi ani. La început, nici nu am vrut să-i spun mamei, să fie o surpriză când mă vede la ușă. Numai că mama a aflat din «Deșteptarea» că m-am calificat la Campionatul European și că, în drum spre Polonia, voi trece și pe acasă”, zâmbește Petro. Am stricat cumva surpriza?

„Dimpotrivă, pentru mama a fost o surpriză mai mare și mai plăcută. E drept, a fost stropită cu lacrimi, dar au fost lacrimi de bucurie. O cunoștiință de-a mea, din Bacău, mi-a trimis o fotografie cu mama plângând în timp ce citea ziarul. Mi s-au umplut și mie ochii de lacrimi”, mărturisește fata mamii cea bună și drăgăstoasă. Chiar dacă sejurul băcăuan a fost scurt, Petronela a avut timp și să stea cu mama, și să-și vadă prietenii, și să se antreneze, sub îndrumarea Carminei Vorovenci în Sala de Atletism, „sala în care am crescut de mică”.

Un ștrudel cu brânză dulce și clopote de nuntă

Primul lucru care l-a făcut Petro odată revenită în țară? Și-a cumpărat un ștrudel cu brânză! „Unul cu brânză dulce. Vai, cât mi-a lipsit brânza dulce în America!”, mărturisește dominișoara Simiuc care, în curând, va deveni doamna Burr. Așa-i că se aud clopote nuntă? „Așa e. Dar până la clopotele de nuntă, va fi cununia, pe care am programat-o luna viitoare, în California, pe un teren de golf pentru că atât eu, cât și viitorul meu soț, Jeffrey Burr, suntem mari pasionați de golf”. Petronela și Jeffrey s-au cunoscut anul trecut, în plină pandemie, atunci când, din cauza restricțiilor, Petro s-a mutat o vreme, pentru antrenamente, în Arizona, unde a locuit cu chirie la o familie care a a primit-o cu brațele deschise. „Era chiar familia lui Jeffrey. Practic, i-am cunoscut familia, înainte de a-l cunoaște pe el”, precizează Petronela.

Petronela Simiuc, ca la concursuri, Petronela Simiuc Pănică, așa cum îi place să se recomande („folosesc și numele mamei pentru că aceasta mă reprezinta mai mult”) și, în curând, Petronela Simiuc Pănică Burr, o americancă ale cărei rădăcini vor rămâne, întotdeauna, în Bacău.