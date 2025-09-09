Alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă joi, 11 septembrie, pe mai multe străzi din Dărmănești

Compania Delgaz Grid anunță că joi, 11 septembrie, în intervalul orar 08:30 – 13:30, va sista temporar serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru consumatorii din localitatea Dărmănești, pe străzile Bradului, Tineretului, Valea Uzului, Brătulești și Zorilor.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Reprezentanții companiei le solicită clienților să închidă toate focurile și, la reluarea serviciului, să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute. În cazul în care sesizează miros de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență Delgaz Grid, la numerele de telefon:

0800.800.928 (apel gratuit, disponibil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

0265.200.928 (apel taxabil, cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele).

Delgaz Grid își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat, subliniind că aceste lucrări urmăresc îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a gazelor naturale.