Actualitate Agendă încărcată în proiecte de hotărâre pentru consilierii locali ai orașului Târgu Ocna de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După ce la mijlocul lunii ianuarie consilierii locali ai orașului Târgu Ocna au aprobat indicatorii tehnico – economici pentru obiectivele de investiții "Reabilitare și modernizare clădire pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitățI" și "Construire a patru locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilitățI", zilele trecute la Consiliul Local din orașul – stațiune de la poalele Măgurii au fost analizate și alte probleme din această localitate. Astfel a fost aprobat și atribuit Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare deșeuri în județul Bacău și a încheierii , de către ADIS Bacău, în numele și pe seama Unității Teritorial – Administrative Târgu Ocna a contractului cu SC Eco – Sud SA București. Un alt punct important al ordinei de zi a ședinței Consiliului Local a fost votarea Master Planul actualizat în sectorul de apă și apă uzată al orașului Târgu Ocna.De asemenea, au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar de evidența persoanelor și rețeaua școlară a unităților de învățământ de pe raza orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2018 / 2019. Primarul orașului Târgu Ocna, Ștefan Șilochi a fost inițiator și al proiectelor de hotărâre privind aprobarea prelungirii colaborării cu UNICEF România în cadrul Programului "Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate în județul Bacău" dar și pentru aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de Compania de utilități publice pentru persoanele juridice de pe raza orașului. Un lucru demn de evidențiat de la ședința Consiliului Local Târgu Ocna de zilele trecute este dat de adoptarea Proiectului de hotărâre privind predarea către operatorul serviciilor de apă și canalizare (Compania Regională de Apă Bacău) a rețelelor de apă din localitate aferente obiectivului "Reabilitarea rețelei de apă în stațiunea turistică Târgu Ocna". Menționăm că pe ordinea de zi a acestei ședințe s-au mai aflat un proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de concesiune pentru un imobil și un teren de pe str. General Eremia Grigorescu , nr. 6 și un alt proiect referitor la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna.

