-gingașii vestitori ai primăverii sunt culeși tocmai din pădurile din Tulcea Deși suntem abia la mijlocul iernii, primii ghiocei și-au făcut timid loc pe tarabele din Bacău. Printre legumele viu coloate care umplu generos piețele, grămăjoare de ghiocei așteaptă să fie cumpărate de băcăuani. Cei mai mulți mușterii se opresc în dreptul tarabei, privesc, întreabă de preț și…pleacă mai departe. Valerica, de 64 de ani, e din Bijghir. Are 9 copii din zece, o fată prăpădindu-se de tânără. Cel mai mic are 22 de ani, dar le e greu tuturor, pentru că nu găsesc de lucru. A fost să culeagă gingașele flori tocmai din pădurile din județul Tulcea, în apropiere de celebra mănăstire Cocoș. „Suntem mai mulți, ne punem cu toți laolaltă și mergem la cules ghiocei. Ce să facem?! Suntem amărâți. Numai mașina ne-a costat 2 milioane de lei vechi. Ce să fac doar cu ajutorul social de 1,4 milioane de lei vechi?", întreabă retoric femeia. Vinde buchețelul de ghiocei cu 2 lei. Dar nici așa nu prea cumpără lumea. E vremea dintre salarii, crede bătrâna, când oamenii nu prea au bani. Cei care sunt cu tot cu bulb îi dă cu 5 lei. „Nu prea avem voie să-i luăm cu tot cu rădăcină. Dacă ne-ar vedea pădurarii…", spune șoptit bătrâna.

