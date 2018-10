Un nou pas gresit pentru Aerostar. De data aceasta pe teren propriu. Sambata, in etapa a 12-a a ligii secunde, bacauanii au incheiat la egalitate, 2-2, partida cu una dintre contracandidatele la evitarea retrogradarii, Farul Constanta.

Oaspetii au condus cu 1-0 prin golul lui Al. Grigoras (min. 38), insa «aviatorii» au reusit sa intoarca rezultatul in favoarea lor, in mitanul second, intr-un interval de numai cinci minute.

Mai întai, Vraciu a restabilit egalitatea, transformind ín min. 50 un penalty acordat in urma unui hent comis de Doumbia, pentru ca in min. 55, excelent lansat de acelasi Vraciu, Buhacianu sa puncteze pentru 2-1 dupa ce a l-a driblet sip e portarul Popa.

Desi au avut in mai multe rinduri sansade a-si mari diferenta, Chirila sutind in transversala, Hurdubei intinzindu-l pe Popa la o lovitura libera, iar Pavel trimitind peste poarta din pozitie favoriabila, elevii lui Cristi Popovici s-au vazut egalati la ultima faza a meciului, atunci cind Sabangeanu l-a invins pe untean cu un sut in vinclu de la peste 35 de metri.

Aerostar rateaza sansa de a trece peste Farul si de a iesi din zona minata, raminind intr-o situatie critica. Etapa viitoare, bacauanii vor evolua pe terenul «lanternei rosii», Dacia Unirea Braila.In numarul de luni al ziarului Desteptarea veti gasi toate informatiile despre jocul cu Farul si problemele de la Aerostar.Dan Sion