Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău marchează 50 de ani de zboruri internaționale neîntrerupte

Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău a sărbătorit împlinirea a 50 de ani de operare neîntreruptă a zborurilor internaționale, un moment aniversar care reflectă evoluția constantă a unuia dintre cele mai importante obiective strategice de infrastructură din regiune.

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat că aproape jumătate din această perioadă se suprapune cu activitatea sa în funcții administrative, interval marcat de transformări majore și decizii strategice cu impact pe termen lung. Potrivit acestuia, începutul anilor 2000 a reprezentat un moment-cheie, odată cu transferul aeroporturilor din administrarea Guvernului în cea a consiliilor județene, pas care a permis o mai mare autonomie decizională și o dezvoltare adaptată nevoilor locale.

Un alt reper important a fost anul 2007, când Aeroportul Internațional „George Enescu” a devenit primul din România care a parafat un parteneriat public-privat cu un operator aerian low-cost, deschizând astfel o nouă etapă în accesibilitatea transportului aerian pentru zona Moldovei.

Etapa finală a acestui parcurs a fost marcată de implementarea unei strategii de dezvoltare bazate pe fonduri europene, care a permis construirea unui nou terminal, realizarea celei mai moderne piste de aterizare/decolare din România și achiziționarea unor echipamente de ultimă generație, menite să asigure operarea în condiții optime de siguranță a facilităților aeroportuare.

În total, peste 55 de milioane de euro au fost investiți cu succes în dezvoltarea aeroportului, exclusiv din fonduri europene nerambursabile. Dragoș Benea a evidențiat faptul că, spre deosebire de alte aeroporturi din țară, care au apelat la soluții de finanțare diverse și adesea improvizate, Aeroportul din Bacău a urmat un traseu coerent și sustenabil.

„Asta nu s-a întâmplat la Bacău și este meritul tuturor celor care, în ultimii 20 de ani, și-au adus contribuția la evoluția în bine a aeroportului, la stabilizarea și dezvoltarea sa”, a transmis europarlamentarul, exprimându-și recunoștința față de toți cei implicați în acest efort colectiv de durată.

În final, Dragoș Benea și-a exprimat speranța ca acest final de an să ofere cadrul necesar pentru o evaluare lucidă și onestă a parcursului aeroportului, a câștigurilor și pierderilor înregistrate, precum și a direcțiilor care merită continuate în anul ce urmează.