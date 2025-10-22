Administratora unei asociații din Bacău trimisă în judecată pentru delapidare și fals în înscrisuri, prejudiciu de peste 400.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul creat se ridică la peste 400.000 de lei.

Ancheta a vizat activitatea unei femei de 56 de ani, administrator al unei asociații de proprietari din municipiu. Aceasta ar fi emis 1.177 de chitanțe, modificând în fals data încasării întreținerii individuale pe cel de-al doilea exemplar.

Documentele false au fost apoi folosite în registrul de casă, înregistrând întârzieri fictive între 60 și 150 de zile. Astfel, plățile către furnizorii de utilități nu erau realizate conform situației reale.

Modul de operare a permis ascunderea situației financiare reale față de conducerea asociației și a condus la acumularea unui prejudiciu semnificativ pentru asociație.

La finalul cercetărilor, polițiștii au propus trimiterea în judecată a femeii pentru comiterea infracțiunii de delapidare și pentru 1.177 de acte materiale de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul urmează să fie judecat de instanțele competente, iar autoritățile reamintesc importanța transparenței în administrarea fondurilor asociațiilor de proprietari.