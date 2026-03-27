Acțiune a polițiștilor rutieri pe DN2–E85, în județul Bacău

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară, vineri, o acțiune în sistem „releu” pe DN2, în intervalul orar 13:00 – 17:00, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Potrivit reprezentanților Serviciul Rutier Bacău, controalele sunt organizate în lanț, prin echipaje dispuse succesiv pe traseu, pentru monitorizarea continuă a traficului și depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație.

Acțiunea vizează reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere pe unul dintre cele mai circulate drumuri din zonă.

Polițiștii le recomandă participanților la trafic să manifeste prudență, să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită responsabilă la volan.