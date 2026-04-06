Accident rutier pe DN 2, în Sascut: patru persoane rănite după coliziunea dintre o ambulanță și un autoturism

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, luni, pe DN 2, în localitatea Sascut, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism.

În urma impactului au rezultat patru victime, care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii desfășoară cercetări la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Ce spune IPJ:

La data de 6 aprilie a.c., o femeie, de 68 de ani, din județul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2-E 85, în localitatea Sascut, pe direcția de mers Adjud către Bacău, nu s-ar fi asigurat suficient la schimbarea direcției de mers spre stânga, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat, de 42 de ani, care se deplasa în regim prioritar având în funcțiune semnalele acustice și luminoase și alfându-se în timpul manevrei de depășire.

Din impact, autovehiculul a fost proiectat într-un podeț. În urma accidentului rutier, a rezultat rănirea a 4 persoane din autovehicul, ce au fost transportate la spital.

Conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

VIDEO: Mihai Nedea