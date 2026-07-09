9 lulie 2026

Prima Pagină9 lulie 20269 lulie 2026 Deșteptarea9 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență MoineștiMai multe zone din Bacău și comunele Mărgineni, Măgura și Hemeiuș rămân fără apă în noaptea de 9 spre 10 iulieAlarmă la SJU Bacău: 27 de copii au ajuns la Urgențe după accidente cu trotinete electrice, de la începutul anuluiRadiografia municipiului Moinești | Primarul Valentin Vieru: investiții de zeci de milioane de euroBărbat din Dămienești, reținut după ce ar fi ucis câinele unui vecinTrecerea de pietoni de pe strada Tecuciului din Bacău a fost relocată pentru accesul către noul Campus DedemanPrimul an cu bebelușul – ce achiziții îți vor salva cu adevărat nerviiJandarmeria Bacău recrutează candidați pentru Academia de Poliție. Sunt disponibile 36 de locuri la specialitatea jandarmiIncendiu la o anexă gospodărească din comuna Nicolae Bălcescu. Pompierii au intervenit în cursul nopțiiIPJ Bacău recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție. Înscrierile se încheie pe 24 iulie