2026 începe cu o nouă confirmare: pisicile născute în România, din nou pe podiumurile mondiale

Deja nu mai este o excepție: din 2023, de când un Maine Coon născut în România a cucerit titlul mondial în Franța, pisicile românești urcă constant pe podiumurile marilor competiții internaționale.

Weekendul trecut, în Olanda, în cadrul Cupei Atlanticului de Nord – una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale, imediat după Campionatul Mondial Felin – pisicile crescătorilor din România au marcat o nouă validare a valorii lor.

Supranumit „Ursulețul polar”, Roy of Winter Foxes, motănel British Shorthair argintiu, născut în România și crescut de Oana și Alexandru Paraschiv, a cucerit marele trofeu al competiției, ducând valoarea felinologiei românești pe podiumul internațional, sub drapelul Cehiei.

Pentru crescătorii săi, succesul nu este o premieră: în 2025, un alt motan din felisa lor a devenit Campion European, reușind ulterior să câștige și Cupa Țărilor Baltice, confirmând un palmares impresionant.

Performanța românească a fost completată de Clotilde of Phoenix’s Cats, reprezentanta primei crescătoare de Norvegieni de Pădure din România, Anda Porumb, care, în ciuda unei competiții acerbe, a reușit să ajungă pe podiumul finalei Cupei Atlanticului de Nord.

Rezultatele obținute reconfirmă nivelul ridicat al felinologiei românești și dedicarea crescătorilor locali, chiar dacă Federația Felină Felis România are doar 20 de ani de activitate – un interval relativ scurt comparativ cu federațiile internaționale cu tradiție de aproape un secol.

Ascensiunea României pe scena internațională a fost vizibilă și anul trecut, când, la Campionatul Mondial Felin organizat la București, trei pisici născute în România au câștigat titlul suprem de World Champion, consolidând poziția țării noastre în elita competițiilor feline.

Seria performanțelor continuă și în 2026. Pe 21–22 martie, Sala Palatului va găzdui Salonul Felin Internațional Sofisticat, prima mare competiție a anului. Evenimentul le va oferi iubitorilor de animale ocazia de a admira unele dintre cele mai frumoase pisici din lume și de a urmări viitorii campioni mondiali născuți chiar în România.

Pentru felinologia românească, anul 2026 începe cu o nouă confirmare a valorii pe podiumurile mondiale.