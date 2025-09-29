10.000 de lei amendă și suspendarea activității pentru doi operatori economici din Bacău

Polițiștii locali din municipiul Bacău au sancționat recent doi operatori economici care au comercializat produse din tutun către minori, în cadrul controalelor periodice privind respectarea legislației în domeniu, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În urma verificărilor efectuate în datele de 25 și 26 septembrie 2025, au fost depistate două societăți comerciale: una cu punct de lucru pe strada Energiei și cealaltă în zona străzii Mioriței. Ambele unități au fost amendate contravențional cu câte 10.000 de lei, conform art. 3, alin. (6^1) din Legea nr. 349/2002. În plus, s-a dispus măsura complementară a suspendării activității, prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

Poliția Locală Bacău reamintește că respectarea legislației privind regimul produselor din tutun este obligatorie, iar nerespectarea acesteia atrage sancțiuni severe, inclusiv suspendarea activității comerciale.

Cetățenii care constată încălcări ale acestei legislații sunt încurajați să contacteze Dispeceratul Poliției Locale Bacău, disponibil 24/7, la numărul 0234/986.

Autoritățile locale vor continua monitorizarea atentă a activității comerciale, pentru a preveni și combate practicile care pun în pericol sănătatea tinerilor și pentru a asigura un climat de comerț civilizat.