Mai avem șapte zile la dispoziție ca să decidem care este persoana, firma sau organizația care a luptat cel mai mult pentru a le fi un pic mai bine semenilor noștri, derulând proiecte sociale, campanii de caritate sau muncă voluntară.

Gala „Oameni pentru Oameni” este organizată de Camera de Comerț Americană și Asociația pentru Relații Comunitare, în scopul promovării responsabilității sociale corporative. Pot fi nominalizați fundraiseri profesioniști sau echipe de fundraiseri din organizații și fundraiseri voluntari, CSR-iști, directori de ONG-uri, angajați din companii, membri în consiliul director, campanii de fundraising sau strategii de implicare ale firmelor sau IMM-urilor și jurnaliști care au scris despre filantropie.

Și Bacăul a avut un premiu, la penultima ediție, pentru „Cel mai bun proiect de sponsorizare a unei companii”. E vorba despre proiectul „Ajută un licean” al FSC sponsorizat de Kaufland România, care a oferit 50 de burse elevilor săraci care vor să meargă la liceu, în total 640.500 lei. Anul acesta, nominalizările pot fi făcute până pe 1 octombrie. Cei interesați vor intra pe site-ul Galei, vor accesa meniul „contul meu” sau își vor crea un cont pe linkul „Înregistrați-vă”, vor intra pe meniul „Nominalizează” la categoria dorită, apoi vor apăsa pe „Salvează” și „Trimite”. Selectarea finaliștilor are loc între 1 și 14 octombrie 2017, jurizarea, între 16 și 30 octombrie, iar Gala pe 15 noiembrie. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.