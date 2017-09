Primăria Secuieni a botezat străzile

Comuna Secuieni are, în sfârșit, un nomenclator stradal. „Am dat nume tuturor străzilor și am numerotat casele, ca să ajungem la o situație normală, în secolul XXI, pentru orice localitate civilizată. Trebuia ca așa ceva să se întâmple imediat după Revoluție, nu abia acum! Nu există zi în care, ajungând în Primărie, să nu descopăr că lipsesc lucruri care ar fi trebuit făcute demult”, a declarat primarul Cosmin David. Nomenclatorul cuprinde 46 de străzi și 1024 de gospodării. Primarul arată că, în lipsa numerotării, pot apărea probleme grave: „Vine o salvare sau o mașină de pompieri și nu găsește adresa, trebuie să umble din casă în casă.” Lista este deja la tipografie, există aprobarea Prefecturii, a Direcției de Evidența Persoanei, iar de săptămâna viitoare va începe montarea tăblițelor, afirmă Cosmin David. Străzile vor purta nume de scriitori și poeți, cum sunt Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, sau ale unor personalități locale, preoți, învățători, eroi etc. Strada principală se va numi Ștefan cel Mare deoarece localitatea Secuieni a fost atestată documentar în vremea voievodului, mai exact în 1491. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.