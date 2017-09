Județul Bacău va intra miercuri, începând de la ora 16, sub incidența Codului portocaliu de vijelii și ploi, atenționare care va fi valabilă până joi, 21 septembrie, ora 10. „Ca președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, încă de ieri am luat legătura cu toate unitățile administrativ-teritoriale și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență. Am instituit organizarea serviciului de permanență în toate primăriile”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului. Informarea meteorologică arată că viteza vântului va depăși 60 km pe oră, iar precipitațiile vor fi de 20-40 litri pe metru pătrat. 631 SHARES Share Tweet

