Pe toate drumurile comunale din Poduri se execută lucrări de reparații și nivelare. „Am achiziționat o cupă trapezoidală pe care o folosim ca să facem șanțuri. Majoritatea drumurilor din comuna Poduri nu sunt asfaltate, iar cele care au fost asfalte cândva arată ca și cum ar fi de pământ. Din acest motiv e absolut necesar să facem șanțuri pe toată lungimea lor.”

Diana Albu, primar Poduri Lungimea depășește zece kilometri. Toate lucrările sunt executate cu utilajele Primăriei, cu angajații proprii și cu locuitorii care beneficiază de venitul minim garantat. S-a intervenit și pe drumul județean 117: pe doi kilometri s-a turnat covor asfaltic, iar pe tronsonul Cernu – Moinești au fost executate plombări. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.