O mie de cărți pentru copiii de la țară

Luna trecută, fundația „Terre des Hommes” începea campania „Deschide-le Lumea cu o Carte”, la inițiativa Marei Matei. Mergând pe teren, ea a descoperit cât de mult suferă copiii de la țară din cauză că nu au cărți. A fost impresionată de dorința lor de a citi și a decis să organizeze o colectă cu sprijinul băcăuanilor. „Campania a mers foarte bine, mărturisește Mara Matei, manager proiect. Am strâns aproape o mie de cărți, majoritatea în stare foarte bună, unele chiar noi. O doamnă din București ne-a trimis și o scrisoare în cutia în care erau cărțile.” Primii beneficiari au fost copiii care învață la Școală gimnazială Dămienești. „Noi continuăm să adunăm cărți pentru că efectiv copiii de la țară își doresc cărți. «Cărți interesante» sau «cărți frumos colorate», ne spun ei. Sunt și exemple bune, de comune în care există fond de carte și profesori dedicați sau asistenți sociali care prețuiesc educația. La Dămienești am găsit dascăli minunați, dar lipseau cărțile”, a declarat Mara Matei. În încheiere, ea a adăugat că le mulțumește celor care trimit cărți atât de frumoase și răspund „prezent” în astfel de campanii. Băcăuanii care îi iubesc pe copii și doresc să-i ajute o pot contacta pe Mara la numărul de telefon 0734.167.153 sau direct la sediul fundației, pe str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 13. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.