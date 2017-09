„I wheel for Moinești – Zemeș” se numește competiția de mountain biking organizată duminică, 24 septembrie 2017, de Asociația Activ Moinești în parteneriat cu Primăria Municipiului, care asigură fondul de premiere (25.000 lei), precum și mare parte din logistica necesară desfășurării evenimentului. „De câțiva ani, pe dealurile care înconjoară orașul se desfășoară o competiție de anvergură, intrată deja în conștiința colectivă ca eveniment de tradiție și de promovare a imaginii și frumuseții municipiului nostru, concursul sportiv de mountain biking. Are un număr mare de competitori și un număr cu mult mai mare de fani – estimăm participarea unui număr de circa 250 de persoane -, organizarea și derularea celei de-a șasea ediții fiind asigurate prin participarea entuziastă a mai mult de 300 de voluntari împreună cu organizația ACTIV Moinești”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Evenimentul este susținut de OMV Petrom, fiind un proiect de dezvoltare comunitară. Banii strânși din taxele de înscriere vor fi folosiți pentru susținerea copiilor cu handicap grav din Moinești și Zemeș, pentru ca aceștia să aibă acces la terapii complementare de recuperare care să le amelioreze starea de sănătate.

În același timp, în Parcul Central va avea loc cea de-a VI-a ediție a „Târgului de toamnă”, în care invitații pot cumpăra produse locale, preparate din carne, brânzeturi, miere naturală, pâine și dulciuri de casă, dar și obiecte de artizanat, icoane pe lemn și obiecte din piatră. Trei trasee și multe premii TRASEUL A (Traseul VERDE)– 10 km, 10-13 ani

TRASEUL B (Traseul PORTOCALIU) – 40 km, 14 – 40+ ani

TRASEUL C (Traseul ALBASTRU) – 75 km, 18 – 40+ ani Premiile ce vor fi acordate pentru traseele A, B, C: Locul I – 600 RON

Locul II – 500 RON

Locul III – 400 RON Premii la categoria ELITE – traseul C

Locul I – 600 RON

Locul II – 500 RON

Locul III – 400 RON

Locul IV – 300 RON

Locul V – 200 RON 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.