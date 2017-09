Dans Sportiv: Cupa Slănic Moldova ediția I

În acest weekend, Slănicul Moldovei își face debutul într-o altă lume. Este vorba de lumea dansului sportiv care, sâmbătă, 23 septembrie, va aduce în Perla Moldovei eleganță și energie. Prima ediție a Cupei Slănic Moldova la dans sportiv, eveniment organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău în parteneriat cu Primăria Orașului Slănic Moldova, sub egida Federației Române de Dans Sportiv (F.R.D.S.) se va disputa în Sala de Sport din stațiune de la ora 8.00 și până seara târziu. Pe ringul de dans, în lumina reflectoarelor, vor evolua câteva sute de sportivi sosiți din Bacău, Iași, Suceava, Piatra Neamț, Galați, Brăila, Brașov, Miercurea Ciuc și Bistrița, dar și din Republica Moldova, ceea ce conferă competiției caracter internațional chiar de la ediția inaugurală. Sportivii se vor întrece pe categorii de vârstă și pe clase valorice, mixt sau la cele două secțiuni, dansurile Standard și cele Latino-Americane. Competiția se va bucura de un aport semnificativ din partea F.R.D.S. care a delegat la acest eveniment nume sonore din arbitrajul românesc precum și alte personalități din cadrul federației care vor asigura buna desfășurare a concursurilor. „Suntem la început de sezon și sperăm ca la competiția organizată de noi sportivii noștri să aibă un start lansat. Chiar dacă este la prima ediție, deja s-au înscris numeroase perechi, sportivi de valoare, ceea ce demonstrează că ei și antrenorii lor au încredere în competițiile organizate de către clubul nostru”, a declarat Romeo Tanasă, președintele Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău. Tanasă a mai precizat că a ales ca această competiție să se desfășoare la Slănic Moldova din dorința de a promova această zonă turistică mirifică din județul nostru și a lansat o invitație către toți iubitorii de dans sportiv, iubitorii de sport, artă și frumos, nu în ultimul rând, iubitorilor de natură, având în vedere că peisajele de toamnă din stațiunea băcăuană te lasă fără suflare. 0 SHARES Share Tweet

