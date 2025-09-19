ZIDART – Street Art Festival aduce „Pasărea albastră” pe zidurile Bacăului

ZIDART – Street Art Festival continuă să transforme orașul într-o galerie în aer liber, aducând laolaltă artiști din întreaga lume. Una dintre cele mai recente lucrări, „Pasărea albastră”, semnată de artista portugheză Patrícia Mariano, a fost finalizată pe strada Banca Națională nr. 45.

Inspirată de piesa de teatru cu același nume, pictura murală propune o meditație vizuală asupra sănătății mintale a femeilor. În centrul compoziției se află chipul unei femei cu privirea distantă, parțial ascunsă de o pasăre albastră – simbol care reflectă dualitatea speranței și presiunile sociale ce pot afecta percepția de sine și claritatea emoțională.

Lucrarea nu este doar o intervenție artistică asupra unui spațiu public, ci și o declarație puternică despre vindecare, speranță și importanța recunoașterii sănătății mintale ca prioritate socială.

Realizarea muralului a fost posibilă cu sprijinul Asociației Agricola, demonstrând încă o dată impactul pe care colaborarea dintre artiști, comunitate și mediul privat îl poate avea asupra peisajului urban și asupra dialogului cultural din Bacău.