VIDEO: Lucrările la tronsonul Bacău–Pașcani al Autostrăzii Moldovei au ajuns la aproape 40%

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe tronsonul Bacău–Pașcani al Autostrăzii A7 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 40%. Constructorul român UMB Spedition este mobilizat pe toate cele trei loturi, cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje.

  • Lotul 1 (Săucești – Trifești, 30,3 km): progres fizic de 38,5%.

  • Lotul 2 (Trifești – Gherăești, 18,99 km): progres de 36%.

  • Lotul 3 (Mircești – Pașcani, 28,09 km): progres de 36,2%.

Pe șantier se lucrează și la nodul rutier turbion, care va conecta A7 cu viitoarea Autostradă A8, dar și la legătura nodului Bacău Nord cu Varianta Ocolitoare Bacău.

Proiectul prevede construcția a 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje pe cei 77,38 km ai tronsonului. Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare totală de 4,66 miliarde lei (fără TVA).

Finalizarea lucrărilor este programată pentru 2026.

