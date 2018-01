Un nou concept pentru băcăuani: Barber Shop

Trăim o perioadă în care totul se derulează cu o viteză inimaginabilă. Mai ales tehnologia, care de la o zi la alta este depășită. În toată această nebunie își mai fac loc și lucrurile clasice, cu izul vremurilor de altă dată. Clasice dar care au concepte moderne. Un bun exemplu în aceast sens este John’s Barber Shop, o altfel de frizerie, situată pe strada Mioriței, în rând cu restaurantul ce poartă numele acestei străzi.

John’s Barber Shop a apărut în vara anului trecut, și de atunci a început să se impună într-o lume plină de tot felul de saloane. Se poate spune că acest loc are o filosofie proprie care cuprinde mai multe elemente ce-i aduc unicitatea.

„Eu cred că și orașul nostru merită conceptul ăsta, de barber shop. Acest concept există în toate orașele mari și trebuie să ținem și noi pasul”, ne-a spus Ionuț Mitrofan, inițiatorul acestui proiect, care a specificat că prin acest concept a vrut să readucă în actualitate frizeria anilor 80.

„Acum sunt saloane peste tot, dar o frizerie autentică, nu prea mai este. Este vorba despre o frizerie clasică dar cu un concept modern”, a completat Inouț de la John’s Barber Shop, care susține că Bacăul avea nevoie de așa ceva pentru că sunt oameni care căutau acest concept. Și nu este vorba doar de conceptul de barber shop ci faptul că-și doreau o frizerie clasică dar și modernă în același timp. Ca drept exemplu, am primit bărbieritul cu briciul, care nu se practică în saloanele moderne. Mai mult decât atât, se folosesc prosoapele fierbinți pentru înmuierea bărbii, așa cum era odată.

O altă latură interesantă la John’s Barber Shop este faptul că aici este o lume a bărbaților, toate serviciile adresându-se părții masculine. Cam 99%, pentru că există și situații când, doamnele sau domnișoarele, soții sau prietene sau ale unor clienți fideli, sunt primite și răsfățate cu servicii de calitate în această lume a bărbaților.

Start cu emoții

Revenind la momentul deschiderii John’s Barber Shop în Bacău, Ionuț Mitrofan ne-a povestit că a fost foarte greu la început, mai ales din cauza costurilor:

„Scaunele acestea de frizerie au fost foarte greu de găsit și avem foarte multe lucruri personalizate. Toată tâmplăria este din lemn natural așa cum o cere conceptul de barber shop și multe altele.” John, așa cum îl cunoaște lumea pe Ionuț Mitrofan, a mărturisit că pe lângă investiția financiară a avut mari emoții de cum vor primi băcăuanii acest concept.

Era ceva nou. Gândurile îl frământau iar un ajutor foarte important l-a primit din partea soției lui: „Ea a fost 100% implicată în momentele în care clacam. Simțeam că familia mea are de suferit din punct de vedere financiar pentru că banii îi investeam în acest proiect. Soția mea este cea care m-a susținut cel mai tare, din punt de vedere mental.” Ionuț Mitrofan are doi copii, un băiețel de 5 ani și jumătate și o fetiță de trei ani și a împlinit de curând 38 de ani.

Echipa de frizeri de la John’s Barber Shop

Faptul că acest loc se numește John’s Barber Shop te duce cu gândul la faptul că aici totul se învârte în jurul bărbii. Cum stau de fapt lucrurile din acest punct de vedere a încercat să ne explice Ionuț Mitrofan: „Noi trebuie să le facem și puțină educație celor care ne trec pragul. Trebuie înțeles clar că noi de fapt suntem frizerie. Explicăm acest lucru prin toate mediile și chiar mă gândesc serios să scriem mare, afară, pe lângă John’s Barber Shop și «Frizerie».” John ne povestește că au fost situații când oamenii nu au înțeles clar acest aspect și că de fiecare dată a adus explicații limpezi, astfel considerând că un element esențial pentru ei este comunicarea.

La John’s Barber Shop, practic, ești întâmpinat de o echipă. O echipă de frizeri, nu stiliști, așa cum își spun toți cei care activează în această branșă. Echipa este compusă din Ionuț Mitrofan, Radu Obreja și Alex Maximaș. Dar, care este diferența? Frizer, stilist, hair-stilist… Radu Obreja a încercat să ne explice, chiar el fiind stilist la un moment dat, dar a ales să fie frizer autentic: „Stilist sau hair-stilist lucrezi și cu bărbați și cu femei și e o chestie în care mai mult te joci cu produsele. Ca frizer folosești ustensilele. Practic, ei mai mult…să spun așa…ornează. Cei drept, stlist sau hair-stilist sună mai bine, dar doar sună.”

Trecând la alt capitol important, cel al experienței profesionale, am aflat că Ionuț practică această meserie, de frizer, de 20 de ani, Radu are o experiență de patru ani, iar Alex este cel mai nou în branșă lucrând în spatele scaunului de doi ani. Toți au urmat diferite cursuri și au diplome de absolvire, deși John când i-a angajat pe Radu și Alex nu le-a cerut nici o hârtie. „Prima dată l-am avut pe Alex angajat, apoi am completat echipa cu Radu. I-am angajat fără să le cer hârtii pentru că am văzut ce pot să facă. Am avut încredere în ei și mi-au confirmat așteptările. Mulți clienți pe care i-au avut înainte au venit după ei aici”, a spus Ionuț Mitrofan. John, cu o experiență bogată, dobândită chiar și în străinătate (a lucrat ca frizer in Italia și Anglia-n.r.) vorbește în continuare de mentalitate. O problemă la care trebuie lucrat atât în rândul clienților dar și al frizerilor.

„Trebuie să ai o atitudine profesionistă față de clienți. Spațiul în care îți desfășori activitatea trebuie să arate bine, să fie îngrijit, să oferi confort și o atmosferă în care îți dorești să revii. Imaginați-vă cum ar fi să vină un client și noi să fim toți afară la fumat. Asta e o atitudine greșită”, a explicat Ionuț Mitrofan. Chiar dacă intră un client care dorește un serviciu simplu, o tunsoare ușoară, acesta vrea să găsească un loc curat, cu oameni cu o atitudine pozitivă, cu o muzică adecvată, chiar să bea o cafea, să se simtă bine. Despre toate aceste aspecte, Ionuț a învățat cel mai mult în Anglia, acolo unde a lucrat câteva luni bune, această țară fiind puternic dezvoltată din acest punct de vedere, al conceptului de barber shop.

Cu toate acestea, Ionuț Mitrofan a ales să se întoarcă acasă, să pună în practică tot ce a învățat și să-și împlinească un vis: să aibă propria frizerie cu acest concept aici în Bacău. Întrebat de concurență, John a preferat să fie diplomat dar am remarcat faptul că nu se teme de nimic, mai ales în conceptul de barber shop. „În acest domeniu, ori ești sus ori nu ești deloc”, a sintetizat Ionuț Mitrofan care a completat că regretă că a stat mult timp în umbră, pentru că acest concept i-a adus sursa de încredere de care avea nevoie.

Din punct de vedere al clientelei John’s Barber Shop stă foarte bine. Fiecare dintre cei trei frizeri au clienții lor fideli iar acest lucru le aduce stabilitate. Se lucrează pe bază de programare dar sunt perioade aglomerate, cum e cea a sărbătorilor, când lucrurile se mai dau peste cap. Cu toate acestea, clienții sunt foarte înțelegători pentru că au realizat ce înseamnă să ai parte de un serviciu de calitate. Nu poate nimeni să le ceară să se grăbească pentru că „lucrarea” ar avea de suferit. Un punct foarte important și la care toată lumea trage cu coada ochiului este cel al prețurilor. Mulți când văd cum e aranjat John’s Barber Shop au tendința să creadă că e un loc cu servicii cu prețuri ceva mai mari. Ionuț Mitrofan ne-a asigurat, însă, că lucrurile nu sunt chiar așa.

Dimpotrivă. Prețurile la ei sunt cumva la mijloc, raportat la piața din Bacău. Adică poți întâlni în alte părți prețuri asemănătoare, dar și mai mari, pentru același tip de servicii. „Nu avem prețuri mari pentru că noi nu vrem să ne adresăm unui segment anume, nu dorim o gamă V.I.P. Noi ne dorim să fim autentici. Aici să intre tot omul. Asta a fost ideea mea”, a precizat Ionuț Mitrofan.

O cafea din partea casei

Dincolo de prețuri, în acest concept nou găsim lucruri mai puțin întâlnite pe la noi. Clientul când intră la John’s Barber Shop este întâmpinat, pe lângă o atmosferă elegantă, caldă și prietenească, și cu o cafea, un ceai sau chiar un whisky mic, din partea casei.

„Dacă un client dorește, noi îl servim cu cea mai mare plăcere. Noi suntem frizeri și oferim aceste servicii. Celelalte sunt bonusuri pentru ca cei care ne trec pragul să se simtă bine”, a explicat Ionuț Mitrofan. Ce-i drept, clienții sunt timizi pentru că nu au mai întâlnit așa ceva și cred că aceste bonusuri sunt contra cost. Rămân plăcut surprinși și recunosc că e ceva absolut nou. Ca să se completeze această atmosferă, la John’s Barber Shop nu există televizor. În schimb se poate asculta o muzică bună în surdină, iar când aștepți rândul poți socializa la o cafea sau poți citi un ziar sau o revistă. Cu alte cuvinte, e așa cum ați văzut în filmele americane.

1 of 3

Ca să întărească această imagine, la intrare, John’s Barber Shop are și un barber pole, sau cum îi mai spun unii pe la noi, acadea de frizerie. Și din punct de vedere al programului la John’s Barber Shop se întâmplă lucruri interesante. Dacă pe programul afișat la intrare scrie că poți beneficia de servicii de luni până vineri, între orele 9.00 și 18.00, iar sâmbata de la 9.00 la 16.00, cei trei frizeri mai fac și favoruri unor clienți venind și înafara programului. „Sigur, de cele mai multe ori cei care apelează la serviciile noastre peste program sunt prietenii care știu că suntem aglomerați, mai ales cum a fost de sărbători, când în nici o zi nu am plecat acasă la ora 18.00. Stăm cât este nevoie pentru ca toți clienții să fie mulțumiți”, ne-a spus și Radu Obreja. Numărul de telefon la care se pot face programări este: 0740 316 437.

Aspirații de viitor

Chiar dacă e la început de drum, acest concept prinde la băcăuani. Conștient de acest lucru, Ionuț Mitrofan deja se gândește la viitor „E clar că piața ne-a acceptat și ne dorim ca pe viitor să dezvoltăm acest concept, extinzând echipa și acest spațiu sau chiar să deschidem un nou punct de lucru.” În acest sens, Ionuț menține relațiile pe care și le-a făcut în străinătate și este tot timpul la zi cu toate noutățile în domeniu. De acolo se înspiră și chiar primește sfaturi. Cât privește extinderea echipei, când va veni momentul, cei de la John’s Barber Shop au foarte multe cunoștințe în domeniu și apreciază că Bacăul are potențial puternic pe acest segment.

Puțin picantă a fost latura veniturilor în această branșa. Fără să vehiculăm sume, am aflat că se poate trăi decent din frizerie, dar, mai presus de orice este pasiunea pentru această meserie. Și dacă o faci cum scrie la carte iar clientul e mulțumit este posibil să primești și ceva peste tariful normal. Un subiect general din branșă pe care îl cunoaște toată lumea dar despre care se vorbește mai puțin. Dincolo de aspectul financiar, aceste recunoașteri venite din partea clienților sunt importante la nivel mental pentru că vin ca o recunoștință pentru lucrul bine făcut, ceea ce le dă încredere pe mai departe.

La final, Ionuț Mitrofan a concluzionat: „Noi preferăm să muncim de dimineață până seara și să oferim servicii de calitate superioară. Toate acestea ne fac să ne plasăm mediu din punct de vedere economic, dar din punct de vedere al veniturilor suntem peste medie. Le mulțumim tuturor celor care au fost în jurul nostru, care au înțeles ce vrem să facem și care au avut încredere în noi!”