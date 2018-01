Multimedia Prima zi de schi la Slănic Moldova de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbăta a începu sezonul de schi pe pârtia Nemira din Slănic Moldova. 1 of 12 Tarifele pentru pârtia de schi ,,Nemira” din Slănic-Moldova, sezonul 2017 – 2018

Tarife Schiori

1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers.

1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers.

6 urcări (12 puncte) pt. schiori adulți 35, 00 lei / pers.

6 urcări (12 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 20, 00 lei / pers.

12 urcări (24 puncte) pt. schiori adulți 65, 00 lei / pers.

12 urcări (24 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 35, 00 lei / pers.

36 urcări (72 puncte) pt. schiori adulți 80, 00 lei / pers.

36 urcări (72 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 50, 00 lei / pers.

72 urcări (144 puncte) pt. schiori adulți 150, 00 lei / pers.

72 urcări (144 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 80, 00 lei / pers. Tarife Turiști

Urcare/coborâre pt. turiști adulți 14, 00 lei / pers.

Urcare/coborâre pt. turiști adulți 14, 00 lei / pers.

Urcare/coborâre pt. turiști copii/elevi/studenți 10,00 lei / pers. Tarif parcare 10, 00 lei / zi

