Multimedia Protestele din Bacău de Desteptarea La fel ca în alte orașe din țară, și în Bacău a avut loc o acțiune de protest, participanții demonstrând pe trotuarele din zona centrală a orașului. Revendicările participanților s-au înscris într-un spectru larg. S-a protestat față de Legile Justiției, față de completarea Formularului 600 la Finanțe, s-a protestat și împotriva PSD. 1 of 17 Nu s-au semnalat incidente.

