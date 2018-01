O nouă acțiune de monitorizare a lacului Galbeni, desfășurată de voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău împreună cu o echipă a Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, sâmbătă, 20 ianuarie, s-a tranformat într-o acțiune, propriu-zis, de combatere a braconajului piscicol. Cele două echipe au reușit să găsească trei persoane practicând braconajul piscicol și să depisteze cinci plase în care era prinsă o cantitate considerabilă de pește. ” 141 de kilograme de peşte, 5 plase în lungime totală de 300 m, o barcă şi trei braconieri prinşi pe lacul Galbeni. Peştele prins în plase, în cea mai mare parte caras la 300-500 g, a fost eliberat pe lacul Bacău”, a spus Gabriel Grițcu, reprezentant CRE Bacău. Potrivit CRE, cele trei persoane nu sunt la prima abatere, ele fiind găsite practicând braconajul pisiciol, la sesizarea unor pescari de bună-credință, și la finele lui 2017 și, anterior, prinse de către jandarmi, tot pe lacul Galbeni, în anul 2016. ”Grupul de braconieri era în atenţia noastră fiind adunate mai multe informaţii, inclusiv de la membrii pescari ai clubului CRE. Mulţumim în special Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău pentru reacţia rapidă, colegilor pescari pentru toate informaţiile referitoare la braconieri pe care ni le transmit şi sperăm ca aceste persoane care se fac vinovate de fapte repetate de braconaj să fie totuşi la un moment pedepsite, conform legii”, a mai spus Grițcu. În 2017, CRE Bacău, individual sau împreună cu echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și Inspectoratul Județean de Jandarmi au identificat pe apele Bacăului, 23.710 m plase ilegale de pescuit și au eliberat sute de kilograme de pește din acestea. Acțiunile antibraconja piscicol vor continua pe tot parcursul anului 2018, în special pe lacurile Galbeni și Bacău, zone de pescuit al căror administrator este, din toamna anului trecut,CRE Bacău. 66 SHARES Share Tweet

