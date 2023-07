Un alt fel de show de modă. „Atipic Beauty Bacău 2023” by Magda Coman

Orașul nostru va găzdui în premieră un eveniment emoționant, „Atipic Beauty Bacău 2023” by Magda Coman, care de 10 ani se desfășoară în diferite localități din țară, cea din Bacău fiind a 39-a ediție.

Evenimentul, care transmite un mesaj puternic, „Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!” se va derula sâmbătă, 5 august, de la ora 19.00, pe o scenă ce va fi amplasată în vecinătatea Pieții Tricolorului, în zona hotelului Decebal.

Pe scena Atipic Beauty Bacău vor urca 12 modele de viață extraordinare în fotoliul rulant, care vor defila alături de personalități locale din Bacău. Scopul evenimentului stă în dorința de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depind de modul său de a se deplasa.

„Atipic Beauty este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Este un eveniment prin care vrem să vă îndemnăm să priviți omul, nu dizabilitatea sau defectele sale, pentru că în spatele unor aparențe se pot ascunde calități minunate. Totodată, evenimentul este despre neșansa unor oameni ce au ajuns, din diverse motive și provocări ale vieții, să depindă de un fotoliu rulant. Cu toate astea, acești oameni au reușit să doboare munți de provocări și obstacole, iar astăzi au multiple realizări și sunt o inspirație pentru cei din jur. E important să trăim pentru ziua de astăzi și să o facem cu respect și responsabilitate pentru cei de lângă noi. Avem puterea de a schimba lucrurile pe care ni le dorim prin exemplul personal, iar ambiția, puterea și voința pot face imposibilul să devină posibil”, ne-a comunicat Andreea Lichi, unul dintre organizatori.

De altfel, băcăuanii o cunosc de ceva vreme pe Andreea Lichi, ea însăși fiind model în fotoliu rulant. Ea este și scriitoare și a publicat „Suflet de porțelan”, o carte emoționantă în care expune toate experiențele ei de viață într-un scaun cu rotile.

Gazda și prezentatoarea „Atipic Beauty Bacău 2023” by Magda Coman va fi Cosmina Păsărin, iar atmosfera va fi completată cu momente muzicale susținute de Emanuel Cîrstea dar și de un moment artistic de dans sportiv susținut de Academia de Dans Adamas Bacău. În deschidere va lua cuvântul Magda Coman, președintele Asociaţiei Open Your Heart și inițiatorul evenimentului Atipic Beauty.

Ținutele modelelor și ale personalităților locale care vor urca pe scenă poartă semnătura designerilor: VALENTINA CC, TORRES CERIMONIA BY PASHA MEN’S WEAR, D’OR, ATELIER DARE DESIGN BY DELIA ROBU, MARIANA CICEU COUTURE, NICHI BY CRISTINA MILO REVEDERE BY LOREDANA CIANGĂU, TINA OLARI, TUDOR PERSONAL TAILOR.

Partenerul și sponsorul principal este Pambac. Evenimentului s-au alăturat și Kaufland, ACCES, ARCADIA Spitale și centre medicale, Royal Print, Asociația Betania, Autocez, TBI Bank, Autovision, Hotel Fiald, Fundația de sprijin comunitar (FSC), Avon, Global Business Parascan, Auto Garantate, AUTOMOBILE SH, BLISS Events & Flower Shop, Firfior, Grafit Invest, Lulu – Atelier Artizanal de torturi și prăjituri

Partener media: cotidianul Deșteptarea.

Accesul la evenimentul din 5 august, în Piața Tricolorului (zona Hotelului Decebal), este liber şi se va face începând cu ora 18.30.